Ešte to nie je vojna s Moskvou. Poliaci zostrelili ruské drony, NATO vraví, že Putinovi neustúpi

Expert takto reagoval na to, ako až asi 19 ruských dronov preniklo v noci z utorka na stredu do poľského vzdušného priestoru. Potvrdil to aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte.
„Veľký počet dronov z Ruska narušil poľský vzdušný priestor. Bola aktivovaná naša protivzdušná obrana, ktorá úspešne zaistila obranu územia NATO, ako je na to určená. Okrem Poľska sa do toho zapojilo niekoľko spojencov. Zasiahli poľské stíhačky F-16, holandské F-35, talianske stroje AWACS, viacúčelové tankovacie stroje NATO a nemecké patrioty,“ uviedol vo vyhlásení Rutte.
Kto verí na náhody?
Ruské drony prenikli až do Mazovského vojvodstva, v ktorom sa nachádza aj hlavné mesto. Varšava už NATO požiadala o aktiváciu článku 4 aliančnej zmluvy. Ten hovorí o tom, že spojenci budú spoločne konzultovať vždy, keď bude podľa názoru ktoréhokoľvek z nich ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek krajiny NATO.
„Sme najbližšie k ozbrojenému konfliktu od druhej svetovej vojny, ale nie sme vo vojnovom stave,“ zdôraznil poľský premiér Donald Tusk. „Rozhodnutiu o aktivovaní článku 4 predchádzali moje konzultácie s prezidentom. Je to naše spoločné odporúčanie. Článok 4 je len úvodom k hlbšej spolupráci na posilnení bezpečnosti nášho neba a našej hranice, ktorá je hranicou NATO. A slová v žiadnom prípade nepostačujú,“ citovala Tuska agentúra TASR.
„Od konca studenej vojny roku 1989 Poľsko nič také nezažilo, ale spojenci boli s nami od prvého momentu. Samozrejme, ak chcete, môžete veriť na náhody. Ale keď v tom nebol úmysel, malo by to takýto rozsah? Jeden z dronov skončil uprostred Poľska. V posledných mesiacoch, týždňoch a dňoch sme videli častejšie incidenty na hraniciach vzdušného priestoru a sledujeme, ako Rusi stále intenzívnejšie bombardujú Ukrajinu,“ pripomenul Swierczynski.
Ruská ambasáda v Poľsku najprv incident „vysvetlila“ po svojom. Drony vraj prileteli z Ukrajiny, ako pre agentúru Ria Novosti povedal chargé d'affaires vo Varšave Andrej Ordaš. Diplomata si predvolalo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Ruské ministerstvo obrany potom uviedlo, že bezpilotné stroje, ktoré vraj majú dolet 700 kilometrov, údajne nemali v úmysle zasiahnuť ciele na poľskom území a že Moskva je o tom ochotná hovoriť s Varšavou.
„Stále vyhodnocujeme celkovú situáciu. Ale samozrejme, či už to bolo úmyselné, alebo nie, bolo to absolútne bezohľadné. Je to jednoznačne nebezpečné. Ako som však povedal, úplné hodnotenie stále pokračuje. A pre šéfa Kremľa Vladimira Putina je môj odkaz jasný: zastavte vojnu na Ukrajine. Nech zastaví eskalujúcu vojnu, ktorú teraz v podstate vedie proti nevinným civilistom a civilnej infraštruktúre. Nech prestane narúšať vzdušný priestor spojencov. A nech vie, že sme pripravení, že sme ostražití a že budeme brániť každý centimeter územia NATO,“ vyslal Rutte odkaz do Moskvy.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v parlamentnej debate povedal, že ruské drony, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, boli jasne nasmerované na tento kurz a nemuseli letieť touto trasou, aby sa dostali na Ukrajinu. "Nemáme absolútne žiadny dôvod domnievať sa, že išlo o chybu v nastavení letu alebo niečo podobné“, citovala Pistoriusa agentúra AFP.
Varovanie pre Slovensko
„Je to bezprecedentné narušenie vzdušného priestoru nielen Poľska, ale aj EÚ a NATO. V prvom rade gratulujem Poliakom, že sa im podarilo drony zostreliť, lebo je nesmierne dôležité ukázať, že sme pripravení na takúto provokáciu. Je nevyhnutné, aby sme Rusku vyslali veľmi jednoznačný signál, že sa takýmto spôsobom nemá zahrávať so vzdušným priestorom Severoatlantickej aliancie,“ povedal pre Pravdu slovenský exminister zahraničných vecí a analytik GLOBSEC-u Miroslav Wlachovský.
Poľské úrady zatiaľ objavili časti najmenej siedmich dronov a aj jednej rakety, ktorej pôvod je nejasný. Slovenskí vládni predstavitelia k dianiu zaujali pomerne opatrný postoj. „Vyjadrujem Poľsku solidaritu a ponúkam súčinnosť pri hľadaní všetkých potrebných odpovedí,“ uviedol v písomnom vyhlásení premiér Robert Fico, pričom sa vyhol tomu, aby spomenul Rusko.
Podobne reagoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár. „Slovenská republika vníma narušenie územia nášho aliančného partnera ako vážnu eskaláciu a zhoršenie situácie. Toto je pre nás neprijateľné. Vyjadrujeme Poľsku absolútnu solidaritu a zároveň podporujeme konzultácie, o ktoré poľská strana požiadala podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy,“ informoval Blanár, ktorý hovorí o konflikte na Ukrajine, nie o ruskej vojne proti Ukrajine.
„To, čo sa stalo, je veľmi veľké upozornenie pre Slovensko, ako aj pre iné krajiny na východnom krídle aliancie. Otázka je, do akej miery sme pripravení na podobný potenciálny útok a či máme aspoň toľko prostriedkov ako Poľsko. Je správne okamžite podporiť Varšavu a ukázať solidaritu, ale aj praktickú pomoc, ak ju dokážeme poskytnúť. Urobme to práve preto, aby sme aj my mohli v budúcnosti niečo také očakávať od našich partnerov. Musíme veľmi jednoznačne odsúdiť takéto útoky vo vzdušnom priestore EÚ a NATO,“ vysvetlil Wlachovský.
„Mali by sme byť opatrní, aby sme príliš nepodľahli vojnovej rétorike. Usilujme sa o to, aby sme situáciu nevyhrotili. Ale do obrany Poľska sa zapojili aj krajiny NATO, čo je jasný signál Rusku, že nemôže beztrestne fungovať v poľskom vzdušnom priestore,“ skonštatoval pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy z Birminghamskej univerzity Scott Lucas.
Podľa odborníka je celý incident spojený s ruskou vojnou proti Ukrajine. „Momentálne sme uprostred diskusií o bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Tie by mali platiť po zastavení ruskej invázie, ale čo keď s tým Moskva nebude súhlasiť? Koľko vojenského vybavenia dodáme na Ukrajinu? Táto situácia predstavuje príležitosť, aby Poľsko a NATO vymedzili Rusku hranice, čo môže urobiť. A naznačujú, že by mohli zintenzívniť obranu Ukrajiny proti ruským útokom,“ myslí si Lucas.