Ostrov sa ponoril do tmy. Kubu postihol ďalší celoštátny výpadok elektriny, nepomáha ani pomoc Číny

„Došlo k úplnému odpojeniu elektrickej sústavy SEN, čo môže súvisieť s neočakávaným odstavením“ tepelnej elektrárne Antonio Guiteras, najväčšej na ostrove, uviedlo ministerstvo na sieti X.
Elektráreň Antonio Guiteras je najväčšou z ôsmich elektrární na Kube, v ktorých sa spaľujú ropné výrobky. Sú v zlom technickom stave a niektoré sú staršie ako 40 rokov.
Kubu dlhodobo sužuje energetická kríza, ktorej súčasťou sú dlhodobé výpadky prúdu počas dňa, poruchy chátrajúcej elektrizačnej sústavy a akútny nedostatok paliva pre elektrárne. To nemôže nakupovať kvôli chýbajúcim devízam. Problém spôsobilo aj zníženie dodávok ropy z Venezuely, ktorá rovnako ako Kuba čelí americkým sankciám kvôli porušovaniu ľudských práv a slobôd tamojšími režimami.
Ekonomika na ostrove čelí najhoršej kríze za posledné tri desaťročia a v októbri 2024 po odstavení elektrárne Antonio Guiteras sa ostrov na niekoľko dní ponoril do tmy. Výpadky prúdu vtedy viedli k zriedkavým protivládnym protestom.
Nepomáha ani pomoc Číny
Asi 95 percent elektriny na Kube pochádza zo spaľovania fosílnych palív, z veľkej časti z ropy. Riešením by pritom na tomto slnečnom ostrove mohli byť solárne elektrárne. S ich výstavbou sľúbila v minulých rokoch Kube pomôcť Čína, ktorá patrí k jej najväčším obchodným partnerom.
Zatiaľ ale v tejto veci príliš nepokročila, okrem iného preto, že Havana zaostáva aj v splácaní dlhov. Výpadky zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných touto ázijskou krajinou.
Niektoré mestá na Kube preto majú elektrinu len tri hodiny denne a tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana.
Výpadky prúdu predstavujú aj značnú záťaž pre národné hospodárstvo, ktoré v roku 2024 podľa agentúry EFE zaznamenalo pokles o 1,1 percenta. Za posledných päť rokov kumulatívny pokles dosahuje 11 percent. Výpadky prúdu tiež priživujú sociálnu nespokojnosť na Kube a prispeli aj k protivládnym demonštráciám v júli 2021, v auguste 2022 či marci 2024.