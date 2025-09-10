Ostré slová z Kataru: Netanjahu vedie Blízky východ do chaosu, mal by byť súdený

„Kataru a všetkým národom, ktoré ukrývajú teroristov, hovorím: musíte ich buď vyhnať, alebo ich postaviť pred súd. Pretože ak to neurobíte vy, urobíme to my,“ vyhlásil na videozázname anglicky Netanjahu, ktorého vláda čelí za utorkový útok kritike od mnohých krajín.
V Katare sa zdržiavalo politické vedenie Hamasu podľa AFP už od roku 2012, a to s podporou Spojených štátov, ktoré sa tak snažili udržiavať komunikačný kanál s hnutím, ktoré Západ vrátane USA označuje za teroristické. Katar je spojencom Washingtonu a Spojené štáty majú v tejto krajine aj vojenskú základňu.
Izraelská armáda v utorok popoludní bombardovala obytný komplex, kde žijú členovia Hamasu; nachádza sa v rezidenčnej štvrti v Dohe, kde sú podľa AFP aj ambasády, ale aj školy a škôlka. Cieľom útoku bol šéf politického krídla Hamasu Chalíl Hajjá, ktorý ale zrejme úder prežil. Zomrelo ale šesť ľudí – podľa AFP traja osobní strážcovia, vedúci kancelárie lídra Hamasu a tiež jeho syn. Jednou z obetí bol podľa AFP aj katarský poddôstojník.
Netanjahu dnes prirovnal utorkový izraelský útok k operáciám Spojených štátov po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001. „Aj my máme svoje 11. septembra. Pripomíname 7. október, keď islamistickí teroristi spáchali najhoršie krutosti voči židom.“ október 2023, kedy palestínski ozbrojenci vedení Hamasom v Izraeli zabili viac ako 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli. „Čo urobila Amerika po 11. septembri? Sľúbila dopadnúť teroristov, ktorí spáchali tento ohavný zločin,“ dodal izraelský premiér podľa denníka The Jerusalem Post.
Katarský premiér, ktorý už v utorok označil izraelský útok na Dauha za „štátny terorizmus“, dnes v rozhovore sa CNN povedal, že Netanjahu musí byť postavený pred súd, pretože porušuje všetky medzinárodné zákony. Saní pripomenul, že na Netanjahua vlani v novembri vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC), a to kvôli podozreniu zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gazy.
Satie, ktorého krajina je spolu s Egyptom a Spojenými štátmi prostredníkom v rokovaní o prímerí medzi Hamasom a Izraelom, tiež CNN povedal, že izraelská vláda utorkovým útokom na Dauha pochovala nádeje rukojemníkov, ktorí sú stále v zajatí v Pásme Gazy.