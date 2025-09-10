V Utahu na univerzite postrelili vplyvného Trumpovho spojenca a influencera Charlieho Kirka

Tridsaťjedenročný Kirk je vplyvným spojencom prezidenta Donalda Trumpa a spoluzakladateľom Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine.
„Potvrdzujeme, že bol postrelený, a modlíme sa za Charlieho,“ povedala agentúre AP hovorkyňa Turning Point USA Aubrey Laitschová.
Videá incidentu kolujúce na sociálnych sieťach ukazujú, ako Kirk hovorí k davu ľudí pod holým nebom v kampuse univerzity, keď sa ozve hlasná rana, ktorá znie ako výstrel. Kirk si krátko priloží ruku ku krku, z ktorého silne krváca, než spadne zo stoličky. Ohromení diváci kričia a dajú sa na útek.
Z neďalekej budovy vyšiel jediný výstrel, podozrivý zo streľby bol zadržaný, oznámila univerzita agentúram AP a Reuters. Miestna televízna stanica KSL-TV odvysielala video, na ktorom je zachytený starší muž v modrej košeli, ktorého po útoku odvádza polícia. Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na sieti X uviedla, že na mieste činu sú agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Kirk a Turning Point USA zohrali kľúčovú úlohu pri podpore Trumpa mladými ľuďmi v prezidentských voľbách vlani v novembri. Jeho vystúpenie v univerzitných kampusoch po celej krajine bežne priťahujú davy ľudí. Kirk je zvučným hlasom konzervatívneho hnutia: na sieti X má 5,2 milióna sledujúcich, je moderátorom populárneho podcastu a rozhlasového programu The Charlie Kirk Show. Nedávno sa tiež stal spolumoderátorom programu „Fox & Friends“ na stanici Fox News.
„Všetci sa musíme modliť za Charlieho Kirka, ktorý bol postrelený. Skvelý človek od hlavy až po päty. Boh mu žehnaj!“ uviedol Trump na sieti Truth Social.