Čo hovoria Rusi na drony v Poľsku? Naše neboli, ale zosmiešnili sme s nimi obranu NATO

Je zaujímavé, že v Kremli sa vyhli komentáru napriek tomu, že do Poľska preniklo až okolo dvadsať dronov. „V tomto prípade by sme sa nechceli nijako vyjadrovať. Nie je to v našej kompetencii, je to výsada ruského ministerstva obrany," reagoval podľa agentúry TASS Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Už iba dodal, že NATO a EÚ „denne obviňujú Rusko z provokácií, najčastejšie bez toho, aby sa čo i len pokúsili predložiť nejaké argumenty".
Rezort obrany zaujal stanovisko, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Telegram. Najprv sa venoval tvrdeniu, že všetky najnovšie letecké údery proti Ukrajine splnili svoje ciele. „Na poľskom území sa neplánovalo zničenie žiadnych objektov. Maximálny dolet ruských bezpilotných lietadiel použitých pri útoku, ktoré údajne preťali hranicu s Poľskom, nepresahuje 700 kilometrov," informovalo ministerstvo.
Pravdivosť týchto viet sa dá spochybniť. Rezort obrany totiž vo svojom príspevku na Telegrame poznamenal, že sa podarilo zasiahnuť aj vojenské terče v Ľvove, čo je ukrajinské mesto vzdialené len 60 kilometrov od poľských hraníc. Ďalšia vec je tá, že Rusi hovoria o dronoch s doletom 700 kilometrov, čo môže platiť o strojoch iránskej výroby typu Šahíd-131, ale nepochybne používajú aj iné. Drony typu Šahíd-136 majú dolet až okolo 2-tisíc kilometrov. Tie by dokázali preletieť z Ruska ponad Bielorusko až do Poľska (šírka bieloruského územia je dlhá zhruba 650 kilometrov).
Rusi vylepšili iránske drony tak, že na ich základe vyrábajú vlastné, ktoré majú označenie Geran-2. Môžu preletieť dokonca až približne 2500 kilometrov. Poukázať treba aj na to, že Putinova armáda môže udrieť nielen z východu, ale aj zo severu: ruská enkláva Kaliningrad hraničí s Poľskom, opakovane stadiaľ lietajú drony na Ukrajinu (väčšinou cez bieloruský vzdušný priestor, ale zaznamenali ich viackrát aj na poľskom nebi).
Hovorkyňa poľského ministerstva vnútra Karolina Galecká podľa agentúry PAP informovala, že trosky šiestich dronov našli v Lublinskom vojvodstve. Jeho metropola Lublin sa nachádza necelých 200 kilometrov od zmieneného ukrajinského mesta Ľviv. Ďalšie úlomky boli na severe Poľska neďaleko Kaliningradu.Čítajte viac Ešte to nie je vojna s Moskvou. Poliaci zostrelili ruské drony, NATO vraví, že Putinovi neustúpi
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom sa v prvom rade odvoláva na reakciu rezortu obrany. „Tieto konkrétne fakty úplne vyvracajú mýty, ktoré Poľsko opäť šíri s cieľom ďalej eskalovať ukrajinskú krízu," uviedol rezort diplomacie na svojej webovej stránke. Zároveň prekrútil slová generálneho tajomníka NATO. Ministerstvo totiž napísalo, že Mark Rutte „bol nútený potvrdiť", že nie je pravda, čo tvrdia Poliaci: „Nevedel odpovedať na otázku o existencii ‚dôkazov‘ a naznačil, že ‚vyšetrovanie toho, čo sa stalo, stále prebieha‘."
Čo však Rutte presne povedal na tlačovke v Bruseli po rokovaní zástupcov členských štátov NATO? Jedna z otázok preňho znela takto: „Bol to úmyselný útok, úmyselný vpád alebo chyba?" Rutte reagoval týmito slovami: „Uskutočňuje sa úplné vyhodnocovanie. Ale samozrejme, či to už bolo úmyselné alebo nie, je to absolútne bezohľadné. Je to absolútne nebezpečné." V ďalšej vete vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby prestal eskalovať vojnu proti Ukrajine. A ešte jedna veta, ktorá ukazuje, ako Rutte vníma prienik dronov do členskej krajiny NATO: „Minulú noc narušilo poľský vzdušný priestor niekoľko dronov z Ruska," upozornil hneď v úvode, keď predstúpil pred médiá.
Reakcie ruských politikov, analytikov a médií určite nevyzerajú byť koordinované Kremľom, pretože sú rôznorodé. Podaktoré pritiahnuté za vlasy. Ako prvý príklad sa dá uviesť názor zástupcu predsedu zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Alexandra Čopu. Domnieva sa, že takpovediac vietor fúka zo západu.
Čopa povedal serveru Parlamentskaja gazeta, že vpád dronov bol najskôr dielom niektorých krajín NATO a EÚ, ktoré sa snažia dotlačiť Poľsko, aby rozmiestnilo svojich vojakov na ukrajinskom území po skončení vojny ako mierotvorcov. Jeho premiér Donald Tusk sa nechystá urobiť to napriek tomu, že patrí medzi najväčších spojencov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pripomeňme, čo Tusk nedávno vyhlásil: „Poľsko neplánuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Sme zodpovední za logistiku. Poľsko je hlavným uzlom pomoci pre Ukrajinu, čo je mimoriadne dôležité. Každý akceptuje túto formu nášho zapojenia."
Čopa však šíri konšpiráciu: „Pád dronov môže veľmi dobre byť prejavom vonkajšieho tlaku na poľskú vládu, aby prehodnotila svoj postoj." Teóriu o sprisahaní ešte rozšíril: „S najväčšou pravdepodobnosťou by sme mali očakávať podobné provokácie v blízkej budúcnosti aj v ostatných štátoch, ktoré zaujali neutrálnu pozíciu v súvislosti s rozmiestnením vojsk na ukrajinskom teritóriu. Napríklad vo Fínsku, v Estónsku, v Maďarsku." O Slovensku sa nezmienil (premiér Robert Fico dôrazne vylučuje vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu po ukončení bojov).
Agentúra RIA-Novosti sa vysmiala Poliakom, že dokázali zostreliť len tri-štyri drony z dvadsiatich. Pokračovala, že nie je kľúčové, komu bezpilotné lietadlá patrili, lebo podľa nej je podstatné niečo iné: „Hlavné je, že incident Poliakom čo najzrozumiteľnejšie priblížil realitu. Vo všeobecnosti bola aj tak zrejmá, ale praktické skúsenosti sú často dôležitejšie ako teoretické znalosti," ironicky uviedla RIA-Novosti zjavne v narážke na zraniteľnosť poľskej protivzdušnej obrany.
Text agentúry, ktorej autorkou je Irina Alksinsová, je napísaný tak, ako keby Moskva dvíhala varovný prst Varšave. Poliakom odkázala, že napriek ich neochote vyslať vojakov na Ukrajinu predstavujú z pohľadu Ruska nepriateľa: „Poľskí predstavitelia majú teraz dostatok dôvodov zamyslieť sa nad tým, čo sa stane s ich krajinou, ak bude mať Rusko dôvod vážne zaútočiť na Poľsko." Túto výstrahu adresovala v spojitosti s tým, že cez Poľsko smerujú na Ukrajinu veľké dodávky zbraní od jej západných spojencov.
Kým v Rusku ministerstvo obrany aj rezort diplomacie dávajú ruky preč od dronov, naopak, nielen RIA-Novosti naznačuje, že v skutočnosti išlo o akciu naplánovanú v Moskve. Vojenský expert Dmitrij Korňov povedal, že incident dokazuje schopnosť podobným spôsobom udrieť v hĺbke územia NATO. „Nevylučujem, že drony nad Poľskom by mohli predstavovať demonštráciu sily a jasný signál z ruskej strany," povedal pre denník Kommersant.
A nakoniec spomeňme ešte jednu konšpiráciu. Postaral sa o ňu publicista a propagandista Alexandr Koc vo svojom texte pre noviny Komsomoľskaja pravda: „V podstate sa na Ukrajine povaľujú tony (trosiek) dronov. Priniesť niekoľko stoviek kilogramov z nich Poliakom nie je žiadny problém, aby s nimi zamávali na tlačovke." Pointu konšpirácie postavil na tom, že Ukrajinci, čiže Zelenskyj, chceli týmto spôsobom zapôsobiť na prezidenta USA Donalda Trumpa, aby tvrdo postupoval proti Putinovi.
Záver Kocovho text je plný nenávisti: „Aké by bolo dobré, keby sme naozaj zničili poľské letisko Rzeszów." Podotkol, že Rusko by konalo podobne ako Izrael, ktorý udrel na vyjednávačov Hamasu v Katare. Mesto Rzeszów je vzdialené od hraníc s Ukrajinou necelých dvesto kilometrov.