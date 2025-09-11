Pravda Správy Svet Trump o zastrelenom Kirkovi: 'Mučeník za pravdu'. Označil vinníka a sľubuje odvetu

Trump o zastrelenom Kirkovi: 'Mučeník za pravdu'. Označil vinníka a sľubuje odvetu

Americký prezident Donald Trump v stredu označil svojho zastreleného podporovateľa Charlieho Kirka za „mučeníka za pravdu“ a zároveň zaútočil na „radikálnu ľavicu“ s tvrdením, že jej rétorika prispela k smrti tohto konzervatívneho aktivistu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

11.09.2025 06:23
Turning Point, Charlie Kirk Foto: ,
Transparent s nápisom „Nech je Charlie prijatý do milosrdných rúk Ježiša, nášho milujúceho Spasiteľa“ je umiestnený pred sídlom organizácie Turning Point USA vo Phoenixe v stredu 10. septembra 2025.
„Radikálna ľavica už roky prirovnáva úžasných Američanov ako Charlie k nacistom a najhorším masovým vrahom a zločincom na svete,“ povedal Trump vo videu zverejnenom na jeho platforme Truth Social.

„Tento druh rétoriky je priamo zodpovedný za terorizmus, ktorý dnes v našej krajine vidíme, a musí sa okamžite skončiť,“ dodal a zároveň prisľúbil, že voči zodpovedným zakročí.

Atentát na influencera a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka (cenzurované)
Video
UPOZORNENIE: Video nie je vhodné pre deti a slabšie povahy. Americký konzervatívny politický aktivista a influencer Charlie Kirk, ktorý bol v stredu 10. septembra 2025 postrelený pri svojom vystúpení v kampuse na Utah Valley University, zomrel. Oznámil to americký prezident Donald Trump. / Zdroj: Twitter

Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je aktuálne stále na úteku.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým v stredu informoval o zadržaní osoby podozrivej z podielu na atentáte. Táto osoba však bola po výsluchu prepustená a po podozrivom strelcovi sa na ďalej pátra.

Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Charlie Kirk shot Čítajte aj Na univerzite v Utahu zastrelili vplyvného Trumpovho spojenca a influencera Charlieho Kirka

Tridsaťjedenročný Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

„Toto je temný moment pre Ameriku,“ povedal ďalej Trump.

„Moja administratíva nájde každého jedného z tých, ktorí prispeli k tomuto zverstvu a k inému politickému násiliu, vrátane organizácií, ktoré ho financujú a podporujú,“ dodal.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že jediná guľka, ktorá Kirka zasiahla do krku a zabila ho, prišla zo strechy kampusu a vystrelil ju páchateľ oblečený v čiernom, pričom išlo o cielenú vraždu, dodáva AFP.

