'Nikam neodchádzame.' WHO ostáva v Pásme Gazy, kde Izrael vyzýva na evakuáciu a plánuje ofenzívu

„Civilistom v Gaze: WHO a jej partneri zostávajú meste Gaza,“ uviedla WHO v príspevku na svojom účte na platforme X
Izraelská armáda zintenzívňuje útoky na mesto Gaza, ktoré je hlavným urbánnym centrom v obliehanom Pásme Gazy – a to s cieľom vojensky obsadiť toto mesto. Ozbrojené sily Izraela tento týždeň upozornili civilistov, aby z oblasti odišli.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že v meste Gaza a jeho okolí žije približne jeden milión Palestínčanov. „WHO je zhrozená najnovším príkazom na evakuáciu,“ uviedol na platforme X generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ako podotkol, izraelská požiadavka, aby milión obyvateľov mesta odišiel do oblasti, ktorú Izrael nazýva „humanitárnou zónou“ na juhu pásma Gazy, je neuskutočniteľná.
„Zóna nemá ani veľkosť, ani rozsah služieb na podporu tých, ktorí tam už sú, nieto ešte nových prisťahovalcov,“ upozornil.Čítajte aj Ostré slová z Kataru: Netanjahu vedie Blízky východ do chaosu, mal by byť súdený
Tedros zároveň poukázal na to, že polovica fungujúcich nemocníc, ktoré v pásme Gazy zostali, sa nachádza v meste Gaza a „ochromený systém zdravotníctva na tomto území si nemôže dovoliť stratiť žiadne z týchto zostávajúcich zariadení“.
Šéf WHO zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „konalo“ a dodal, že “táto katastrofa (v Gaze) je vytvorená človekom, a zodpovednosť za ňu je na nás všetkých“.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.
Pásmo Gazy je zničené takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala už vyše 63-tisíc obetí. Úrady pri počte obetí nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.
Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice do Izraela, zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a zhruba 250 ďalších zavliekli do Pásma Gazy.
Katar odsúdil Netanjahuove výroky
Katar v stredu ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po tom, čo vyzval na vyhostenie alebo stíhanie predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas tamojšími úradmi. Katarské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo Netanjahuovo „bezohľadné vyhlásenie“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Odkazujem Kataru a všetkým krajinám, ktoré poskytujú útočisko teroristom, buď ich vyhostite, alebo ich postavte pred spravodlivosť. Pokiaľ to neurobíte vy, urobíme to my,“ vyhlásil Netanjahu v prejave pri príležitosti pripomenutia výročia útoku v Spojených štátoch z 11. septembra 2001.
Ministerstvo zahraničných vecí v Dauhe označilo tieto poznámky za „explicitné hrozby budúceho porušenia štátnej suverenity“ a označilo ich za „hanebný pokus“ ospravedlniť „zbabelý útok“ Izraela v utorok v katarskom hlavnom meste.
Izrael pri svojich prekvapivých utorňajších útokoch na katarskú Dauhu podľa vlastných slov cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.
Spojené štáty vyjadrili nespokojnosť s útokom a americký prezident Donald Trump ho označil za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne.