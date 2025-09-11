VIDEO: Ukrajina skolila vzácnu loď ruskej flotily pri Novorossijsku, hlási HUR

Podľa vyhlásenia HUR išlo o loď projektu viacúčelových plavidiel MPSV07, ktorú Moskva zaradila do služby v roku 2015. „Jej cena je približne 60 miliónov dolárov. Celkovo má agresor k dispozícii štyri takéto plavidlá,“ uviedlo ukrajinské spravodajstvo.
Loď je vybavená potápačskými komplexmi, diaľkovo riadenými aparátmi, sonarom bočného prehľadu a prostriedkami rádioelektronického prieskumu (RER). Má výkon približne 4 MW a používa sa aj na prieskum morského dna.
V čase útoku plavidlo vykonávalo rádioelektronický prieskum a hliadkovanie v blízkosti prístupov do prístavu Novorossijsk, kde sa momentálne nachádza časť ruskej Čiernomorskej flotily vrátane lodí nesúcich rakety Kalibr.
„Presný zásah špecialisti HUR vykonali bojovým dronom ukrajinskej výroby do oblasti riadiaceho mostíka, kde sa nachádzalo navigačné a komunikačné zariadenie. V dôsledku útoku bola zničená aparatúra rádioelektronického prieskumu a loď bola vyradená z prevádzky," uviedol HUR s tým, že oprava plavidla bude veľmi nákladná.
Ukrajinské sily už koncom augusta oznámili úspech v Čiernom a Azovskom mori – 28. augusta prvýkrát v histórii zasiahli ruskú vojenskú loď Buian-M pomocou FPV dronov. K útoku, pri ktorom bola poškodená bočná časť plavidla a radarová stanica MR-352 „Pozitiv“, použil špeciálny oddiel „Prízraky“ drony Rubaka a UJ-26 „Bober“, ktoré preleteli vyše 350 kilometrov, pripomína agentúra UNIAN.