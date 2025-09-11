Pravda Správy Svet Kvôli ruským dronom sa mimoriadne zíde Bezpečnostná rada OSN

Kvôli ruským dronom sa mimoriadne zíde Bezpečnostná rada OSN

Bezpečnostná rada OSN mimoriadne zasadne na žiadosť Poľska v súvislosti so stredajším narušením poľského vzdušného priestoru dronmi počas ruského útoku na Ukrajinu.

Oznámilo to vo štvrtok ráno poľské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí Marcina Bosackého, o ktorom informovala agentúra PAP, sa Poľsko bude v BR OSN aktívne zasadzovať za prerokovanie útoku ruských dronov na svoje územie.

Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric podľa PAP už v stredu upozornil, že incident poukazuje na reálne riziko rozšírenia vojny na Ukrajine a nanovo aj jej negatívne vplyvy na región.

Bezpečnostná rada OSN je jedným zo šiestich hlavných orgánov Organizácie Spojených národov a nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti vo svete. Môže prijímať záväzné rozhodnutia vrátane ukladania sankcií.

K narušeniam poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.

