Lov Šáhidov sa začína: Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu

Británia spustí hromadnú výrobu najmodernejších zachytávacích dronov, ktoré pomôžu Ukrajine účinne odrážať ruské útoky bezpilotnými lietadlami. Drony podľa britského ministerstva obrany navrhli konštruktéri z Ukrajiny s podporou britských vedcov a inžinierov, informuje TASR podľa správy od agentúry DPA.

11.09.2025 10:25
Tento krok prichádza potom, ako Poľsko a NATO zostrelili niekoľko dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor počas ruského útoku bezpilotnými lietadlami na Ukrajinu v noci na stredu.

Mimoriadny zásah. Kanón zo sovietskej éry poslal k zemi ruskú "superzbraň" Iskander-K
Video
Video zverejnené ukrajinským ministerstvom obrany dokumentuje výnimočný zásah, pri ktorom ukrajinskí obrancovia úspešne zostrelili riadenú balistickú strelu Iskander-K pomocou protilietadlového kanóna ZU-23. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ide o prvý projekt, ktorý sa bude realizovať v rámci dohody o spoločnom využívaní technológií s Ukrajinou. Viac podrobností by mal poskytnúť britský minister obrany John Healey vo štvrtok počas zbrojárskeho veľtrhu DSEI v Londýne.

Britský premiér Keir Starmer o novom partnerstve povedal, že je „prelomovým momentom, ktorý spája britskú a ukrajinskú vynaliezavosť pri vývoji najmodernejšej technológie obranných dronov proti ruskej agresii“.

Ohňostroj na nebi? To iba Ukrajinci odpálili ruský dron Lancet
Video
Ukrajinský 35. pluk Národnej gardy v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Dodal, že Británia využitím potenciálu svojho moderného zbrojárskeho priemyslu „nielen pomôže Ukrajine brániť sa proti barbarským útokom ruského prezidenta Vladimira Putina, ale zároveň vytvorí pracovné miesta, podporí rast a zabezpečí svoju vlastnú budúcnosť“.

Nové drony sa už osvedčili v boji proti dronom Šáhid, ktoré používa Rusko. Ich výroba je podľa britského ministerstva oveľa lacnejšia v porovnaní s tradičnými raketami protivzdušnej obrany.

HUR: Ukrajina skolila vzácnu loď ruskej flotily pri Novorossijsku
Video
Špeciálne sily Ukrajinskej spravodajskej služby (HUR) 10. septembra vystopovali a zničili ruskú loď projektu viacúčelového plavidla MPSV07 ruskej Čiernomorskej flotily. / Zdroj: HUR

„Drony–zachytávače sú výrazne lacnejšie než bežné rakety protivzdušnej obrany a preukázali vysokú účinnosť pri odrážaní vĺn jednorazových útočných bezpilotných lietadiel, ktoré Rusko naďalej vypúšťa na ukrajinské mestá. Rýchlo letia v ústrety prichádzajúcim dronom a raketám, pričom ich ničia skôr, než dosiahnu svoje ciele,“ uvádza sa v správe.

Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámili partnerstvo oboch krajín v oblasti priemyslu už v lete. Minulý týždeň britský minister obrany navštívil Kyjev, kde podpísal rozšírenie partnerstva o spoločné využívanie duševného vlastníctva a vývoj v tejto oblasti.

Healey zároveň odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru zo strany Ruska, ktoré nazval bezohľadným. Požiadal aj britské ozbrojené sily, aby preskúmali možnosti posilnenia protivzdušnej obrany NATO v Poľsku.

