Súd EÚ ruší štátnu podporu pre maďarskú jadrovú elektráreň, vyhovel Rakúsku

Maďarská vláda sa predvlani dohodla s ruským koncernom Rosatom na časovom harmonograme výstavby dvoch nových blokov elektrárne, ktoré majú byť podľa Moskvy odovzdané začiatkom budúceho desaťročia.
Súd dnes uviedol, že komisia nedostatočne posúdila, či je štátne financovanie dostavby elektrárne v súlade s právom EÚ. Úniová exekutíva v roku 2017 dospela k záveru, že postup Maďarska neporušuje pravidlá únie pre štátnu pomoc, a projekt schválila. Podľa súdu však mala tiež preveriť, či nie je v rozpore s pravidlami pre verejné obstarávanie. Priame zadanie zákazky bolo nevyhnutné pre pridelenie štátnej pomoci stavbe, preto mala komisia skúmať aj tento aspekt, uviedol súd.
Rakúsko, ktoré je dlhodobým odporcom jadrovej energie, považovalo maďarskú štátnu pomoc za neprípustnú vzhľadom na pravidlá hospodárskej súťaže a v roku 2018 sa obrátilo na úniu. Na nižšom súde neuspelo, a tak podalo kasačnú sťažnosť na najvyšší súd.
Elektráreň Paks, ktorá leží asi 100 kilometrov južne od Budapešti, je v prevádzke od roku 1982. Súčasné štyri reaktory pokrývajú asi 50 percent energetickej potreby Maďarska. Rosatom má podľa zmluvy postaviť dva nové reaktory.
Spolupráca Maďarska a Ruska v energetike je v EÚ častým terčom kritiky. Maďarský premiér Viktor Orbán je dlhodobo známy svojimi dobrými vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a opakovane vyzýva na zrušenie sankcií, ktoré EÚ na Rusko uvalila za jeho inváziu na Ukrajinu. Maďarsko sa navyše snaží pokračovať v dovoze ruských fosílnych palív, od ktorých sa EÚ chce odstrihnúť.