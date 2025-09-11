Pravda Správy Svet Poľsko po incidente s dronmi obmedzuje leteckú dopravu pozdĺž východnej hranice

Poľsko po incidente s dronmi obmedzuje leteckú dopravu pozdĺž východnej hranice

Poľsko obmedzilo leteckú dopravu pri svojich východných hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou. Potvrdilo to dnes podľa agentúry Reuters operačné velenie poľských ozbrojených síl. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia, ktoré vyvolalo stredajšie vniknutie ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska. Poľská obrana proti bezpilotným strojom s pomocou spojencov v NATO zasiahla.

11.09.2025 10:40
debata (1)
Exminister Wlachovský: Gratulujem Poliakom, že sa im podarilo zostreliť ruské drony, na provokácie musíme byť pripravení
Video
Russia Ukraine Čítajte viac Čo hovoria Rusi na drony v Poľsku? Naše neboli, ale zosmiešnili sme s nimi obranu NATO

„Na žiadosť operačného velenia zložiek ozbrojených síl …budú vo východnej časti Poľska zavedené obmedzenia letovej prevádzky v podobe obmedzenej zóny EP R129,“ ohlásil už v stredu večer poľský úrad riadenia letovej prevádzky. Obmedzenia vstúpili do platnosti o polnoci a platiť majú do 9. decembra.

Lety sú vo vymedzenej zóne zakázané od východu po západ slnka, s výnimkou pilotovaných lietadiel prevádzkovaných v súlade s letovým plánom, s príslušnými transpondérmi a udržiavajúcich obojsmernú komunikáciu s leteckými úradmi. Výnimku majú tiež vojenské lety a niektoré ďalšie špeciálne lety a volacie znaky. „V zóne EP R129 platí 24-hodinový zákaz letov civilných bezpilotných lietadiel,“ uviedol okrem iného úrad riadenia letovej prevádzky.

Ruské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo, že jeho drony vykonali rozsiahly útok na vojenské objekty na západe Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku.

Chirurgicky presné údery: Ukrajina zaútočila na ruskú leteckú základňu na Kryme. Rozviedka tvrdí, že zničila vrtuľníky a remorkér
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Rusko #bielorusko #letecká doprava #vojna na Ukrajine