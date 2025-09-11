Poľsko po incidente s dronmi obmedzuje leteckú dopravu pozdĺž východnej hranice

„Na žiadosť operačného velenia zložiek ozbrojených síl …budú vo východnej časti Poľska zavedené obmedzenia letovej prevádzky v podobe obmedzenej zóny EP R129,“ ohlásil už v stredu večer poľský úrad riadenia letovej prevádzky. Obmedzenia vstúpili do platnosti o polnoci a platiť majú do 9. decembra.
Lety sú vo vymedzenej zóne zakázané od východu po západ slnka, s výnimkou pilotovaných lietadiel prevádzkovaných v súlade s letovým plánom, s príslušnými transpondérmi a udržiavajúcich obojsmernú komunikáciu s leteckými úradmi. Výnimku majú tiež vojenské lety a niektoré ďalšie špeciálne lety a volacie znaky. „V zóne EP R129 platí 24-hodinový zákaz letov civilných bezpilotných lietadiel,“ uviedol okrem iného úrad riadenia letovej prevádzky.
Ruské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo, že jeho drony vykonali rozsiahly útok na vojenské objekty na západe Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku.