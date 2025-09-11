Trump v telefonáte vybuchol na Netanjahua: Útok na Hamas v Katare nebol múdry

Trump podľa WSJ, ktorý sa odvoláva na vysokých štátnych úradníkov, viedol s Netanjahuom vyhrotený telefonický hovor po utorkovom útoku Izraela na Katar. Premiér podľa denníka odpovedal, že mal krátku príležitosť na zásah a využil ju. Druhý telefonát medzi politikmi v ten istý deň bol už údajne srdečný a Trump sa Netanjahua spýtal, či bol útok úspešný.
Izraelská armáda v utorok popoludní bombardovala obytný komplex v rezidenčnej štvrti Dauhy, kde žili členovia Hamasu. Cieľom útoku bol šéf politického krídla Hamasu Chalíl Hajjá, ktorý však pravdepodobne úder prežil. Zomrelo však šesť ľudí – podľa agentúry AFP traja osobní strážcovia, vedúci kancelárie lídra Hamasu a tiež jeho syn. Jednou z obetí bol podľa AFP aj katarský poddôstojník.
Netanjahu v stredu vyzval Katar a všetky krajiny, ktoré podľa neho poskytujú útočisko teroristom, aby ich buď vyhostili, alebo stíhali. Inak to urobí Izrael. Katar zároveň obvinil z poskytovania azylu a financovania Hamasu. Na to dnes reagovalo katarské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré premiérove slová označilo za „výslovné hrozby budúceho porušovania štátnej suverenity“. Netanjahuova narážka, že Katar tajne ukrýval delegáciu Hamasu, je podľa ministerstva zúfalým pokusom ospravedlniť zločin, ktorý „odsúdil celý svet“.
Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání už v stredu vyhlásil, že Netanjahu musí byť postavený pred súd, pretože porušuje všetky medzinárodné zákony.Čítajte viac Ostré slová z Kataru: Netanjahu vedie Blízky východ do chaosu, mal by byť súdený
Politické vedenie Hamasu podľa AFP pôsobilo v Katare už od roku 2012, a to s podporou Spojených štátov, ktoré sa tak snažili udržiavať komunikačný kanál s hnutím označovaným Západom vrátane USA za teroristické. Katar je spojencom Washingtonu a v tejto krajine sa nachádza aj americká vojenská základňa.