Britský veľvyslanec v USA končí pre minulosť spojenú s Epsteinovým škandálom

Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.
Pri dnešnom vystúpení v Dolnej snemovni tajomník Stephen Doughty uviedol, že rozhodnutie padlo po zverejnení e-mailov, ktoré Mandelson poslal Epsteinovi.
E-maily medzi 71-ročným členom labouristickej strany Mandelsonom a odsúdeným sexuálnym delikventom, ktoré boli zverejnené tento týždeň, ukazujú, že hĺbka a rozsah vzťahov Petra Mandelsona s Jeffreyom Epsteinom sa výrazne líši od toho, čo bolo známe v čase veľvyslancovho vymenovania, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. „Vzhľadom na to a z úcty k obetiam Epsteinových zločinov bol s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie veľvyslanca,“ dodalo ministerstvo.
V stredu denník The Sun zverejnil e-maily, ktoré podľa neho dokazujú, že Mandelson krátko predtým, ako bol Epstein odsúdený na 18 mesiacov väzenia, Epsteinovi napísal, aby bojoval za predčasné prepustenie.
Server britskej stanice BBC tiež pred dvoma dňami zaznamenal, že medzi podpismi do knihy gratulácií k Epsteinovým 50. narodeninám bol aj podpis Mandelsona, ktorý Epsteina označil za „najlepšieho kamoša“.
Knihu gratulácií, do ktorej podľa médií svoje podpisy pripojil aj Trump, zostavila Epsteinova niekdajšia priateľka Ghislaine Maxwellová. Tá si teraz za napomáhanie na zneužívanie maloletých dievčat odpykáva 20-ročný trest väzenia.