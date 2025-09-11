Lukašenko sa teší na stretnutie s Ficom. Chce mu ukázať pamätníky druhej svetovej vojny

Fico podotkol už na jar tohto roku o tom, že by mohol odletieť na návštevu Bieloruska. V Slovenskom rozhlase vtedy naznačil, že cesta by sa možno uskutočnila ešte do konca tohto roku. Počas nedávnej účasti Fica v Pekingu na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa obaja lídri dotkli tejto témy. Pred týždňom o tom stručne informovala agentúra BELTA.Čítajte aj Lukašenko odporučil ľuďom v Bielorusku, aby zemiaky jedli maximálne dvakrát do týždňa
Na stretnutií s Migašom Lukašenko potvrdil, že Fica očakáva v Minsku. Slovenský premiér tam s ním rokoval v novembri 2016. Bolo to počas polročného predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ (júl – december 2016). „V priateľskej atmosfére preberieme všetky otázky, ukážeme pamätné miesta spojené s hrdinskou históriou druhej svetovej vojny. Som si istý, že pre naše krajiny môžeme urobiť veľa," citovala teraz BELTA Lukašenka.
Bieloruský líder, ktorého v demokratickom svete označujú za posledného diktátora v Európe, sa pochvalne vyjadril o slovenskom predsedovi vlády: „Vysoko si ceníme nezávislý kurz, ktorým sa Bratislava uberá. Smeruje podľa neho odvážne a dôstojne napriek vonkajšiemu tlaku a hrozbám. O tom sme diskutovali s premiérom Ficom v Pekingu," poznamenal Lukašenko. Okrem iného zrejme narážal na postoj predsedu slovenskej vlády k vojne na Ukrajine.
Kópie poverovacích listín Migaš odovzdal v polovici júna tohto roku na bieloruskom ministerstve zahraničných vecí. Nie je nič nezvyčajné, že Lukašenkovi mohol priniesť originál až v septembri. Prezident totiž spravidla prijíma nových veľvyslancov v skupinkách, nie po jednom. Migaš sa teraz ocitol v spoločnosti nastupujúcich ambasádorov Vatikánu, Vietnamu, Mal, Nigeru, Sudánu, Etiópie.
Spomedzi členských štátov EÚ majú svojho veľvyslanca v Minsku iba dve krajiny. Sú nimi Slovensko a Maďarsko. K výraznému ochladeniu vzťahov Bieloruska s demokratickými štátmi došlo po sfalšovaných výsledkoch prezidentských volieb v auguste 2020. Davy Bielorusov potom pokojne demonštrovali proti znovuzvoleniu Lukašenka, ktoré bolo nepochybne podvod. Polícia proti nim brutálne zakročila a veľa kritikov Lukašenhovho režimu skončilo za mrežami. Mnohí sa vo väzení nachádzajú doteraz. V ostatných rokoch sa samozvaný bieloruský prezident stal smutne známy aj tým, že ruskej armáde umožnil vo februári 2022, aby napadla Ukrajinu aj z jeho územia.