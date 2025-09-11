Americký minister financií Bessent sa skoro pobil na večeri Trumpových poradcov. Vulgárne nadával

Bessent sa dozvedel, že Pulte mal o ňom škaredo hovoriť pred Trumpom, uviedol zdroj blízky americkému ministrovi financií. V nasledujúcej slovnej výmene nešetril vulgarizmami. „Prečo ku**a hovoríš o mne s prezidentom? Choď do pr***e!“ povedal Bessent Pulteovi. „Dám ti päsťou do ksichtu,“ dodal.
Túto scénu bruselskému denníku popísal očitý svedok a ďalšie štyri osoby, ktoré sú oboznámené s tým, čo sa v tej chvíli stalo. Nikto sa však nezhodol, kto hádku začal.
Pulte však vyzeral zarazene a napätá situácia prinútila spolumajiteľa klubu a finančníka Omeeda Malika zasiahnuť, uviedli tri zdroje. Ale to Bessent nechcel a snažil sa ho vyhodiť, píše denník.
„Buď ja, alebo on,“ povedal Bessent Malikovi. „Povedz mi, kto odtiaľto vypadne,“ dodal.
„Alebo môžeme ísť von,“ pokračoval Bessent. „A čo tam budeme robiť?“ spýtal sa Pulte. „Rozprávať sa?“ dodal
„Nie,“ odpovedal Bessent. „Dám ti ku**a nakladačku,“ dodal.
Malik sa snažil situáciu upokojiť, oddelil mužov a odviedol Bessenta do inej časti klubu, aby sa upokojil. Počas večere boli Bessent a Pulte posadení na opačné konce stola a večierok pokračoval bez ďalších incidentov.
Obaja spomínaní muži majú blízke vzťahy s Trumpom a v prezidentovom okolí sú známi tým, že otvorene súperia o vplyv a moc. Bessent, ktorý na verejnosti pôsobí ako mierny človek, si získal Trumpovu dôveru ako „upokojujúca“ postava pre trhy, ktoré znervózňujú prezidentove nepredvídateľné kroky v oblasti ciel a ďalších ekonomických otázok.
Pulte, 37-ročný drsniak s tromi miliónmi sledujúcich na sieti X, zaujal vo svojej menej nápadnej funkcii bojovnejší postoj. Ako potomok rodiny, ktorá zbohatla na stavbe domov, rýchlo prepustil viac ako 100 zamestnancov hypotekárnej agentúry Fannie a Freddie, keď prevzal priamu kontrolu nad kľúčovými subjektmi financovania bývania – a často predstavoval nové iniciatívy na sieti X, píše Politico.