Najväčší výpadok za 25 rokov: Z podpaľačského útoku v Berlíne sú podozriví ľavicoví extrémisti, tisíce ľudí naďalej nemajú elektrinu

„Pevne dúfame, že v skorých večerných hodinách budeme s provizórnym riešením hotoví a budeme môcť znovu zásobovať všetkých,“ uviedol hovorca dodávateľskej spoločnosti Stromnetz Berlin. Zároveň vyzval domácnosti, ktoré už po výpadku opäť dostávajú elektrinu, aby znížili svoju bežnú spotrebu.
Najväčší výpadok elektriny v Berlíne za posledných 25 rokov spôsobil podpaľačský útok na dva stožiare vysokého napätia v časti Johannisthal na juhovýchode mesta v noci na utorok. Bez prúdu sa v dôsledku toho ocitlo asi 50 000 ľudí. Prerušené dodávky elektriny narušili aj dopravu v mestskej časti Treptow-Köpenick.Čítajte aj Platil Berlín Talibanu? Nemecká vláda odmieta, že by hnutie dostalo peniaze za deportovaných Afgancov
Vyšetrovanie prevzalo oddelenie berlínskej polície, ktoré sa zaoberá politicky motivovanými trestnými činmi. Berlínská senátorka Sprangerová dnes uviedla, že podpaľačský útok spáchali ľavicoví extrémisti. Nešlo o zahraničných aktérov. Sprangerová útok odsúdila a vyhlásila, že páchatelia pohŕdajú ľudskými životmi, pretože museli počítať s tým, že v dôsledku ich činu môže niekto zomrieť. Výpadok prúdu spôsobil problémy aj v domovoch pre seniorov, odkiaľ museli hasiči niektorých klientov previezť do nemocnice.
List zverejnený na internete, v ktorom sa k činu hlási krajne ľavicová skupina, je podľa vyšetrovateľov autentický. Dokument podľa Sprangerovej vykazuje podobnosti s listom, ktorým sa skupina Vulkangruppe prihlásila k marcovému útoku podpaľačov namierenému proti závodu automobilky Tesla pri Berlíne.Čítajte viac Plán pre deň, keď všetko zhasne: ako by Slovensko naštartovalo elektrinu, ak by sa stalo to, čo v Španielsku či Prahe?