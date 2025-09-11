Česká armáda posilňuje obranu. Za nemecké tanky Leopard dá desiatky miliárd

Ďalších päť miliárd korún si rezort vyčlenil na inflačnú a kurzovú rezervu. Prvé tanky česká armáda dostane v roku 2028 a následne budú prichádzať postupne až do roku 2031. Ak bude mať ČR v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov, môže v rámci opcie kúpiť ďalších 14 týchto tankov.
Českej armáde ich dodá nemecká spoločnosť Rheinmetall Landsysteme GmbH. Súčasťou nákupu sú aj systémy vlastnej a protimínovej ochrany a integrovaná logistická podpora vrátane náhradných dielov, manažmentu podpory, dokumentácie a školenia personálu.
Ministerstvo obrany taktiež počíta s nákupom ďalších tankov v štyroch iných verziách – ženijný, vyslobodzovací, mostný a výcvikový. Nákup týchto variantov bude predmetom samostatnej zmluvy.Čítajte viac Riaditeľ českej tajnej služby Koudelka označil Rusko za hlavného protivníka a najväčšie riziko pre Česko