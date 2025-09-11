"Ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. To je fakt," reagovala Ukrajina na Blanára a vyzvala Slovensko neprenášať vinu za narušenie hraníc

„Veľké množstvo ruských dronov vletelo do poľského vzdušného priestoru. To je empirický fakt, ktorému netreba veriť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.
„Takéto masívne narušenie hraníc ruskými dronmi nemohlo byť náhodné, ide o plne úmyselnú eskaláciu zo strany Ruska,“ uviedol hovorca a následne vyzval Slovensko, aby „neprenášalo zodpovednosť Moskvy neprimeranými pochybnosťami, ale uznalo realitu takú, aká je“.Čítajte viac Blanár chce veriť, že drony, ktoré boli zostrelené v Poľsku, mali skončiť na Ukrajine. Slovensko by sa neubránilo, povedal Pellegrini
Ukrajinské ministerstvo zahraničia reagovalo na Blanárove slová, podľa ktorých minister „chce veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam šli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území“.
Blanár okrem toho uviedol, že Slovensko považuje narušenie poľského vzdušného priestoru za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie a nášmu susedovi vyjadril solidaritu. Podľa predsedu vlády SR Roberta Fica bol incident „vážny“ a môže mať „ďalekosiahle dôsledky“. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že si chce v tejto súvislosti počkať na komplexné informácie.
Varšava potvrdila zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy.Čítajte viac Čo hovoria Rusi na drony v Poľsku? Naše neboli, ale zosmiešnili sme s nimi obranu NATO
Ukrajina sa ruskej agresii bráni už tri a pol roka a dronové útoky odráža takmer denne. V nadväznosti na narušenie poľského vzdušného priestoru Kyjev vyzval na silnú odpoveď EÚ a NATO, napríklad v podobe ďalších sankcií.
„Každá zodpovedná európska vláda by teraz mala premýšľať o tom, ako spolu s Ukrajinou zastaviť Rusko a ukončiť vojnu, nie o tom, ako ospravedlniť eskaláciu Ruska,“ uzavrel Tychyj.
Výbor NRSR o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval
Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície. Poslanci totiž neschválili program rokovania.
Výbor sa mal venovať viacerým návrhom uznesení z dielne opozície, ako napríklad k stavu čerpania eurofondov. Predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhol na rokovanie zaradiť aj uznesenie k aktu agresie Ruska voči Poľsku, čo členovia odobrili. Celkový program schôdze však neschválili, keďže zaň nezahlasovalo dosť poslancov. Za boli len opozícia a Ferenčák, koalícia sa zdržala.
Ferenčák pre TASR uviedol, že nevedel, že koaliční členovia program rokovania nepodporia. „Myslím si, že keďže sa mali prerokovávať väčšinou opozičné návrhy, tak nebola ochota o nich rokovať,“ ozrejmil. Avizoval, že návrh uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku na rokovanie opäť predloží. Označil ho za dôležitý, keďže parlament ním vyšle názor k provokáciám zo strany Ruska. „Očakávam, že keď toto uznesenie bude zaradené na ďalšom výbore budúci týždeň, tak by program mohol byť schválený a mohli by sme o ňom rokovať,“ uzavrel.
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) neschválenie programu skritizovala. Označila to za neakceptovateľné. „Je odsúdeniahodné, že poslanci vládnej koalície nie sú schopní vyjadriť ani jednoduchý akt ľudskosti smerom k nášmu susedovi,“ dodala.
V noci z utorka na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.