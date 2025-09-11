Stubb ukázal prstom na Fica a Orbána: Financujete ruskú vojenskú mašinériu

Stubb to vyhlásil počas návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na tlačovej konferencii sa tiež vyjadril k stredajšiemu vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru, čo podľa neho dokazuje, že Moskva „usiluje o eskaláciu“ s NATO. Európa musí na Rusko vyvíjať ďalší tlak, dodal fínsky prezident.
„Pokiaľ ide o uvedenie vecí do poriadku u nás doma, myslím si, že (americký) prezident Donald Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ vyhlásil Stubb.Čítajte viac Čo hovoria Rusi na drony v Poľsku? Naše neboli, ale zosmiešnili sme s nimi obranu NATO
„Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým Slovensko. A samozrejme, uistíme sa, že prezident Trump vie, kto zásobuje ruskú vojenskú mašinériu nákupom ruskej energie,“ dodal fínsky líder.
AFP pripomína, že slovenský premiér Robert Fico a jeho maďarský partner Viktor Orbán opakovane kritizovali európsku pomoc pre Ukrajinu a usilovali o lepšie vzťahy s Ruskom. To vyvolalo frustráciu Bruselu, ktorý sa snaží Moskvu izolovať v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu.Čítajte viac "Ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. To je fakt," reagovala Ukrajina na Blanára a vyzvala Slovensko neprenášať vinu za narušenie hraníc
Na spomínanej tlačovej konferencii sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý obvinil Rusko z úmyselného narušenia poľského vzdušného priestoru dronmi. Podľa neho je to zámerný krok, ktorým sa Moskva snaží zablokovať dodávky nových prostriedkov protivzdušnej obrany pre Ukrajinu pred nadchádzajúcou zimou.
Zelenskyj vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti X uviedol, že najlepšou odpoveďou na tieto provokácie budú ďalšie tvrdé sankcie zo strany Európskej únie. Vyzval, aby sa tieto sankcie zamerali na ruský bankový sektor, banky v tretích krajinách, ktoré s Moskvou naďalej obchodujú, a tiež na infraštruktúru takzvanej „tieňovej flotily“. Tá prepravuje ruské ropné produkty a pomáha Moskve obchádzať medzinárodné exportné obmedzenia.
Ukrajinský prezident tiež uviedol, že požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajine poskytol zbrane dlhého doletu, ak Rusko bude naďalej odmietať prímerie. Či na to Trump reagoval a ako, zatiaľ nie je jasné. Ukrajina sa už vyše tri a pol roka bráni ruskej vojenskej agresii.Čítajte viac Fínsky prezident Stubb otvorene: Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť