Pravda Správy Svet FBI stále pátra po strelcovi, ktorý zabil Kirka. Má však pušku a prvé zábery

FBI stále pátra po strelcovi, ktorý zabil Kirka. Má však pušku a prvé zábery

Americkí vyšetrovatelia ďalej pátrajú po mužovi, ktorý v stredu v Utahu zastrelil konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Na tlačovej konferencii Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) ale vyšetrovatelia oznámili nález pušky v lese, kde sa po streľbe páchateľ ukryl. Skúmajú aj stopy, ktoré zrejme patria útočníkovi. Šéf Bieleho domu Donald Trump medzitým podľa agentúry AP oznámil, že Kirkovi posmrtne udelí Prezidentskú medailu slobody.

11.09.2025 17:30
kirk Foto:
Amatérsky záber na údajného strelca, ktorý zabil Charlieho Kirka.
debata (9)

Tridsaťjedenročný konzervatívny politický aktivista a Trumpov stúpenec Charlie Kirk bol zastrelený jedinou ranou do krku pri stredajšej debate v areáli Utah Valley University v meste Orem.

Atentát na influencera a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka
Video

Úrady na dnešnej tlačovej konferencii potvrdili predbežné závery, že strelec, pravdepodobne študentského veku, útočil zo strechy. Kriminalisti majú teraz k dispozícii video, ktoré zrejme zachytáva páchateľa, uviedol komisár pre verejnú bezpečnosť Beau Mason. Zábery ale v tejto chvíli zverejnené nebudú. „Zapájame technológie a metódy identifikácie,“ poznamenal Mason. „Ak nebudeme úspešní, obrátime sa na médiá a na verejnosť so žiadosťou o pomoc s identifikáciou. V tejto chvíli ale veríme svojim schopnostiam,“ dodal.

Charlie Kirk sa prihovára krátko predtým, ako...
Charlie Kirk rozdáva klobúky pred prejavom na...
+5Reakcie davu po tom, čo bol Charlie Kirk...

Agent FBI Robert Bohls uviedol, že podľa doterajších záverov je strelec muž a že bola zaistená zbraň, stopa po obuvi, odtlačok dlane a predlaktia. FBI podľa Bohlsa tiež vyšetruje všetky oznámenia verejnosti súvisiace s prípadom, doteraz ich dostala zhruba 130.

Denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že útočník použil muníciu, na ktorej mal vyryté transgenderové a antifašistické heslá. Puška, ktorú použil, mala v zásobníku tri nevystrelené náboje, na všetkých podľa denníka boli spomínané ideologické heslá. WSJ k zbrani uviedol, že to bol starší model poľovníckej pušky kalibru .30, ktorá bola zabalená v uteráku. Nábojnica po výstrele zostala v komore, poznamenal denník.

Charlie Kirk shot Čítajte viac Na univerzite v Utahu zastrelili vplyvného Trumpovho spojenca a influencera Charlieho Kirka

Kirk, ktorý bol otcom dvoch malých detí, bol vplyvným Trumpovým spojencom a spoluzakladateľom neziskovej skupiny Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine. Kirk a Turning Point USA zohrali kľúčovú úlohu pri podpore Trumpa mladými ľuďmi v prezidentských voľbách vlani v novembri. Trump jeho smrť označil za politickú vraždu a nechal vlajky na vládnych budovách na jeho počesť do nedele spustiť na pol žrde. Posmrtne Kirkovi udelí Prezidentskú medailu slobody, čo je v USA najvyššie civilné vyznamenanie. K nositeľom tohto ocenenia patrí napríklad juhoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela, bývalý pápež Ján Pavol II. alebo niekdajší československý a český prezident Václav Havel.

Turning Point, Charlie Kirk Čítajte viac Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej progresívno-liberálnou ľavicou, uviedol Orbán. Politici reagujú na vraždu aktivistu

Trump chce ešte dnes hovoriť s Kirkovou rodinou. Povedal tiež, že ho vyšetrovatelia informovali o novinkách v pátraní. „Je tam doslova hon. Uvidíme, čo bude,“ povedal s tým, že dúfa, že strelca polícia dopadne. „Charlieho Kirka ale nenahradíte. Bol jedinečný,“ dodal.

Zabitie aktivistu odsúdili politici naprieč americkým politickým spektrom, ale aj množstvo zahraničných štátnikov.

Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #atentát #FBI #Donald Trump #Charlie Kirk