FBI stále pátra po strelcovi, ktorý zabil Kirka. Má však pušku a prvé zábery

Tridsaťjedenročný konzervatívny politický aktivista a Trumpov stúpenec Charlie Kirk bol zastrelený jedinou ranou do krku pri stredajšej debate v areáli Utah Valley University v meste Orem.
Úrady na dnešnej tlačovej konferencii potvrdili predbežné závery, že strelec, pravdepodobne študentského veku, útočil zo strechy. Kriminalisti majú teraz k dispozícii video, ktoré zrejme zachytáva páchateľa, uviedol komisár pre verejnú bezpečnosť Beau Mason. Zábery ale v tejto chvíli zverejnené nebudú. „Zapájame technológie a metódy identifikácie,“ poznamenal Mason. „Ak nebudeme úspešní, obrátime sa na médiá a na verejnosť so žiadosťou o pomoc s identifikáciou. V tejto chvíli ale veríme svojim schopnostiam,“ dodal.
Agent FBI Robert Bohls uviedol, že podľa doterajších záverov je strelec muž a že bola zaistená zbraň, stopa po obuvi, odtlačok dlane a predlaktia. FBI podľa Bohlsa tiež vyšetruje všetky oznámenia verejnosti súvisiace s prípadom, doteraz ich dostala zhruba 130.
Denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že útočník použil muníciu, na ktorej mal vyryté transgenderové a antifašistické heslá. Puška, ktorú použil, mala v zásobníku tri nevystrelené náboje, na všetkých podľa denníka boli spomínané ideologické heslá. WSJ k zbrani uviedol, že to bol starší model poľovníckej pušky kalibru .30, ktorá bola zabalená v uteráku. Nábojnica po výstrele zostala v komore, poznamenal denník.Čítajte viac Na univerzite v Utahu zastrelili vplyvného Trumpovho spojenca a influencera Charlieho Kirka
Kirk, ktorý bol otcom dvoch malých detí, bol vplyvným Trumpovým spojencom a spoluzakladateľom neziskovej skupiny Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine. Kirk a Turning Point USA zohrali kľúčovú úlohu pri podpore Trumpa mladými ľuďmi v prezidentských voľbách vlani v novembri. Trump jeho smrť označil za politickú vraždu a nechal vlajky na vládnych budovách na jeho počesť do nedele spustiť na pol žrde. Posmrtne Kirkovi udelí Prezidentskú medailu slobody, čo je v USA najvyššie civilné vyznamenanie. K nositeľom tohto ocenenia patrí napríklad juhoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela, bývalý pápež Ján Pavol II. alebo niekdajší československý a český prezident Václav Havel.Čítajte viac Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej progresívno-liberálnou ľavicou, uviedol Orbán. Politici reagujú na vraždu aktivistu
Trump chce ešte dnes hovoriť s Kirkovou rodinou. Povedal tiež, že ho vyšetrovatelia informovali o novinkách v pátraní. „Je tam doslova hon. Uvidíme, čo bude,“ povedal s tým, že dúfa, že strelca polícia dopadne. „Charlieho Kirka ale nenahradíte. Bol jedinečný,“ dodal.
Zabitie aktivistu odsúdili politici naprieč americkým politickým spektrom, ale aj množstvo zahraničných štátnikov.