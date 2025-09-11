Pravda Správy Svet Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom

Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a čelí ruským dezinformáciám. Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki na verejnej časti zasadnutia Rady národnej bezpečnosti ktoré sa začalo vo štvrtok popoludní.

Prezident radu zvolal po stredajšom incidente, pri ktorom Poľsko zostrelilo ruské drony nad svojim územím. Na zasadnutí v prezidentskom paláci sa zúčastňujú najvyšší ústavní činitelia aj lídri hlavných politických síl a zástupcovia ozbrojených síl. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

