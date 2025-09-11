Prezident radu zvolal po stredajšom incidente, pri ktorom Poľsko zostrelilo ruské drony nad svojim územím. Na zasadnutí v prezidentskom paláci sa zúčastňujú najvyšší ústavní činitelia aj lídri hlavných politických síl a zástupcovia ozbrojených síl. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.Čítajte viac Ruské drony nad Slovenskom? Ochrana je nedostatočná, hovorí Gašpar a vinu hádže na Naďa
Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom
Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a čelí ruským dezinformáciám. Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki na verejnej časti zasadnutia Rady národnej bezpečnosti ktoré sa začalo vo štvrtok popoludní.