Palestínsky štát nebude, povedal Netanjahu a podpísal rozšírenie osád

„Napĺňame náš sľub, že žiadny palestínsky štát nebude, toto miesto nám patrí,“ povedal Netanjahu pri návšteve židovskej osady Maale Adumim. Netanjahu sa tam zúčastnil slávnostného podpisu dohôd pre vznik nových osád v takzvanej oblasti E1.
Vybudovanie osád v tejto oblasti by mohlo oddeliť dve okupované palestínske územia – východný Jeruzalem a Západný breh Jordánu. Krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič nazval projekt „posledným klincom do rakvy myšlienky palestínskeho štátu“ a obdobne sa vyjadrili aj ďalší členovia Netanjahuovho kabinetu.
Netanjahuovo vyjadrenie predstavuje jasné odmietnutie dvojštátneho riešenia konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré podporuje veľká časť krajín sveta, pripomínajú agentúry. Práve snahou podporiť toto riešenie odôvodňujú Francúzsko, Británia, Kanada a ďalšie štáty svoj zámer uznať v septembri samostatný Štát Palestína. Týmto zámerom členovia izraelskej vlády odôvodňujú schválenie zámeru vybudovať nové osady.
Plánovanú výstavbu osád v oblasti E1 Izrael zmrazil v roku 2012 a potom znova v roku 2020 kvôli silnej kritike zo strany Spojených štátov, Európskej únie a ďalších krajín, píše agentúra Reuters. Väčšina krajín považuje židovské osady na okupovaných palestínskych územiach za nelegálne. V osadách žije okolo 700 000 Izraelčanov vedľa 2,7 milióna Palestínčanov, ktorí obývajú Západný breh a východný Jeruzalem, ktorý Izrael anektoval. Niektorí osadníci prichádzajú na Západný breh z náboženských či ideologických dôvodov, iné lákajú nižšie náklady na bývanie a vládne stimuly, poznamenala agentúra Reuters.