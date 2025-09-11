V Gruzínsku zatkli lídra najväčšej opozičnej strany Chabeišviliho, vyzval na "pokojnú revolúciu"

Hovorca Zjednoteného národného hnutia (UNM) povedal, že Chabeišvili bol zadržaný, keď odchádzal z rozhovoru v jednej opozičnej televízii. Úrady podľa agentúry AFP uviedli, že sa tak stalo kvôli podozreniu, že sa pokúšal podplatiť policajtov. Údajne ponúkal rádovo státisíce dolárov policajtom a príslušníkom špeciálnych síl, pokiaľ odmietnu plniť rozkazy počas protivládnych protestov a poskytnú mu dôverné informácie. Chabeišvili je šéfom politickej rady UNM a je spojencom Michaila Saakašviliho, uväzneného gruzínskeho exprezidenta.
Úrady v Gruzínsku pokračujú v raziách proti členom proeurópskej opozície v situácii, keď sa v tejto juhokaukazskej krajine konajú protesty kvôli sporným parlamentným voľbám z vlaňajšieho októbra a následnému rozhodnutiu vlády pozastaviť rokovania o vstupe do EÚ. Pred októbrovými komunálnymi voľbami sa ale ďalej prehĺbilo rozdelenie opozície, keď niektoré strany vrátane UNM hlasovania bojkotujú a iné zostavili kandidátky.
Chabeišvili vyzýval na „pokojné zvrhnutie“ vlády a snaží sa zorganizovať veľké demonštrácie na 4. októbra, teda deň konania komunálnych volieb.
Opozícia obviňuje vládu Gruzínskeho sna, že krajinu približuje k Rusku. Vláda to odmieta. Západné krajiny kvôli zatýkaniu kritikov vlády, novinárov a aktivistov upozorňujú na zhoršovanie stavu demokracie.