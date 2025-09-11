Pre taký verdikt sú v tejto chvíli traja sudcovia z piatich, ktorí o veci rozhodujú, uvádzajú agentúry Reuters a AFP. Jeden sa vyslovil proti odsúdeniu a posledný sa zatiaľ nevyjadril. O výške trestu by mal súd rozhodnúť v nasledujúcich dňoch.Čítajte viac Sudca nariadil nepretržitý dohľad nad brazílskym exprezidentom Bolsonarom pre riziko úteku
Bolsonaro je vinný z pokusu o prevrat, rozhodol najvyšší súd
Väčšina v brazílskom najvyššom súde dnes došla k záveru, že sa bývalý prezident Jair Bolsonaro dopustil pokusu o prevrat a rozvrátenie demokracie v krajine.
