Lietadlo sa v Prahe dotklo chvostom dráhy. Stroj zostal poškodený, spiatočný let zrušili

Potenciálne nebezpečnú situáciu zaznamenala kamera prenášajúca prevádzku na hlavnej pristávacej a vzletovej dráhe letiska, napísal server Zdopravy.cz. Cestujúcim v lietadle prilietajúcom z londýnskeho letiska Gatwick sa ale nič nestalo. Podobný incident sa na pražskom letisku odohral tento rok v máji.
Na zábere je vidieť, že asi pol roka starý Airbus spoločnosti Wizz Air dosadol tak, že sa od ranveje odrazil, a pri druhom dotyku podvozku s dráhou sa jej dotkla aj zadná časť trupu lietadla. Trup je podľa snímky zverejnenej na sociálnych sieťach poškodený, píše server. „Všetci cestujúci sú v poriadku, bez problémov vystúpili z lietadla. Spiatočný let bol zrušený,“ povedal serveru Zdopravy.cz hovorca Letiště Praha Jiří Hannich. Po udalosti bola podľa neho ešte preventívne skontrolovaná pristávacia dráha, na ostatnú letovú prevádzku situácia nemala vplyv.
Podobný incident sa na pražskom letisku stal 11. mája. Vtedy sa zadnou časťou trupu dotkol dráhy Airbus leteckej spoločnosti Turkish Airlines. Podľa správy Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd (ÚZPLN) to zapríčinil chybný postup posádky. Lietadlo je odvtedy podľa webu planespotters.net mimo prevádzky, po mesiaci státia v Prahe len preletelo do Istanbulu.Čítajte viac Zlá správa aj pre slovenských cestovateľov: Wizz Air zruší svoju základňu vo Viedni