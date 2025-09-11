Irán mal obohatený urán, priznal minister. Po vojne s Izraelom je pod troskami

Podľa Arakčiho iránska atómová agentúra vyhodnotí, v akom je materiál stave a ako je možné sa k nemu dostať. Teherán dlho nekomentoval, kde sa urán, ktorý je podľa medzinárodných úradov obohatený viac, než vyžaduje civilné využitie, po júnovej vojne s Izraelom nachádza.
Arakčí podľa AFP povedal, že „celý náš materiál“, čím myslel obohatený urán, sa nachádza „pod troskami zbombardovaných zariadení“. Podľa neho iránska agentúra pre atómovú energiu teraz vyhodnocuje, v akom stave urán je a ako sa k nemu dostať. O možnom postupe bude agentúra informovať úrady.
Po júnovej vojne panovali nejasnosti o tom, kde skončili iránske zásoby uránu obohateného na 60 percent, čo je výrazne viac, než je potrebné na civilné účely. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že Irán disponuje zhruba 440 kilogramov tohto materiálu, ktorý by po ďalšom obohatení mohol poslúžiť na zostavenie jadrovej zbrane.
Izrael 13. júna rozsiahlym leteckým úderom zaútočil na iránske jadrové prevádzky, vojenské objekty, jadrových vedcov a tiež na vojenských predstaviteľov. Útok začal izraelsko-iránsky konflikt a niekoľkodňové vzájomné vzdušné útoky oboch krajín. K bombardovaniu Iránu sa pridali aj USA. Konflikt ukončilo prímerie, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump v noci na 24. júna.
Izrael tvrdil, že cieľom vojny bolo zamedziť možnosti, že by Irán získal jadrovú zbraň. Teherán však odmietal, že by sa v posledných rokoch usiloval o zostrojenie takých zbraní.Čítajte viac Irán sa dohodol na novej spolupráci s MAAE. Grossi: Dôležitý krok správnym smerom
V súčasnosti sa Irán snaží zvrátiť možnosť, že Británia, Francúzsko a Nemecko nechajú obnoviť medzinárodné sankcie pozastavené po dohode o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Potom, čo Spojené štáty odstúpili od dohody v roku 2018, prestal ju plniť aj Irán. Medzi spornými bodmi medzi Iránom a európskymi krajinami sú práve aj zásoby vysoko obohateného uránu či inšpekcia iránskych jadrových zariadení zo strany MAAE.