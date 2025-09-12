Rakety sú drahý luxus, nebo patrí dronom. Po ruskej stope v Poľsku ponúka Zelenskyj blízkym štátom plán perechvatčik

Ukrajinci označujú tieto protizbrane ako „drony-perechvatčiky". Do slovenčiny sa to dá voľne preložiť aj ako lapače či zachytávače bezpilotných lietadiel. „Ukrajina ponúka všetkým európskym štátom – našim susedom a susedom Ruska – spoločný program financovania, výroby a vývoja stíhacích dronov," citovala Zelenského agentúra UNIAN. Z jeho slov by sa dalo usudzovať, že do úvahy prichádza aj možná ponuka spolupráce pre Slovensko.
Zelenskyj zdôraznil, že nikto na svete nemá dostatok rakiet na zostrelenie všetkých typov takzvaných samovražedných dronov. „Raketa, ktorá stojí milión dolárov, nemôže predsa likvidovať drony za desaťtisíce dolárov alebo aj za stotisíc dolárov," upozornil ukrajinský prezident. Naznačil, že spoluprácu by očakával zvlášť s Poľskom po tom, čo do jeho vzdušného priestoru preniklo približne až dvadsať ruských dronov.Čítajte viac Expert: Rusko lezie po eskalačnom rebríku. Čo na NATO pošle po dronoch?
Ukrajinský líder poznamenal, že systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby, ktorý vlastní poľská armáda, slúži v prvom rade proti balistickým raketám. Samozrejme, že treba brať ohľad na obmedzený arzenál striel: „Hlavný výrobca týchto rakiet USA ich v súčasnosti produkuje 50 až 60 mesačne," povedal Zelenskyj.
Server RBK-Ukrajina podotkol, že ukrajinské zbrojovky v posledných mesiacoch výrazne zväčšujú výrobu „dronov-perechvatčikov", aby armáda disponovala efektívnymi nástrojmi proti ruským bezpilotným lietadlám. Je to nevyhnutné, pretože, ako upozornil Zelenskyj, Rusi dokážu vypustiť každý deň dokonca 500 až 800 týchto bojových strojov.Čítajte viac Ešte to nie je vojna s Moskvou. Poliaci zostrelili ruské drony, NATO vraví, že Putinovi neustúpi
Stíhacie drony musia lietať rýchlejšie a vyššie ako štandardné drony, respektíve ruské, ktoré sú určené na zasiahnutie pozemných cieľov na ukrajinskom území. Redaktori serveru Counteroffensive sa rozprávali s tromi výrobcami, ktorí poodhalili základné špecifiká „dronov-perechvatčikov". V prvom rade musia dosahovať rýchlosť okolo 200 km/h, aby leteli rýchlejšie ako nepriateľské drony (v ich prípade je to približne 120 km/h). „A je potrebné, aby vzlietli až do výšky 6 kilometrov," Counteroffensive ozrejmil ďalší dôležitý technický parameter.
„Drony-perechvatčiky" majú autonómny navádzací systém v záverečnej fáze pre zníženie závislosti od svojho operátora na zemi. Ich bojová hlavica má hmotnosť od 600 gramov do 1,2 kilogramu. Tá zničí nepriateľské lietadlo priamym zásahom alebo po detonácii špeciálnej hlavice v blízkosti terču, ktorá vytvorí takzvaný oblak úlomkov, čo eliminujú letiaci stroj agresora. Výrobné náklady stíhacích dronov sú pritom neporovnateľne menšie ako v prípade rakiet.
Kým ponuka blízkym štátom ešte len takpovediac prichádza na ich stôl, naopak, s Londýnom sa už v Kyjeve dohodli. Informácia sa zhodou okolností objavila po prieniku ruských dronov do Poľska. Ide o projekt s názvom Octopus (toto slovo v preklade z angličtiny do slovenčiny je chobotnica). Britské ministerstvo obrany oznámilo, že stíhacie drony vyvinuté v spolupráci s ukrajinskými technológmi sa budú vyrábať v Británii s tým, že Ukrajina získa každý mesiac približne tisíc kusov na svoju obranu proti útočiacim ruským bezpilotným lietadlám.