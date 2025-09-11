19 ruských dronov nad Poľskom? Trump tvrdí, že mohlo ísť o omyl

„Mohol to byť omyl,“ povedal Trump o incidente novinárom. Poľsko v noci na stredu zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru. „Z celej situácie nie som nadšený, ale dúfajme, že to skončí,“ dodal.
Trump v stredu o incidente telefonicky hovoril s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Predtým na svojej sociálnej sieti zverejnil bez ďalších podrobností stručný príspevok, ktorý niektoré médiá označili za nejednoznačný či nejasný. „Ako to, že Rusko narúša poľský vzdušný priestor dronmi? A je to tu!“ napísal v stredu Trump.Čítajte viac Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom. Drony údajne mierili na kľúčové letisko, Macron i Merz posielajú stíhačky
Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. K úmyselnému vyslaniu dronov sa priklonil aj nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý dodal, že žiadne dostupné dôkazy nesvedčia o náhode. To, že narušenie poľského vzdušného priestoru bolo zámerné, naznačila aj šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová.Čítajte viac Expert: Rusko lezie po eskalačnom rebríku. Čo na NATO pošle po dronoch?