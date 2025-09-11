Pravda Správy Svet 19 ruských dronov nad Poľskom? Trump tvrdí, že mohlo ísť o omyl

19 ruských dronov nad Poľskom? Trump tvrdí, že mohlo ísť o omyl

Prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru mohol byť omyl. Dnes to podľa agentúry Reuters vyhlásil americký prezident Donald Trump. Poľsko, ale aj napríklad predstavitelia Nemecka, Ukrajiny či Európskej únie naopak predpokladajú, že Rusko v noci na stredu vyslalo bezpilotné stroje nad poľské územie zámerne. Ruské ministerstvo obrany prienik dronov do poľského vzdušného priestoru nepoprelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysel, nieto ešte o útok.

11.09.2025 23:24 , aktualizované: 23:35
Drone Foto: ,
Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti poškodeného dronu zostreleného v obci Wohyń v Poľsku, 10. septembra 2025.
Exminister Wlachovský: Gratulujem Poliakom, že sa im podarilo zostreliť ruské drony, na provokácie musíme byť pripravení
„Mohol to byť omyl,“ povedal Trump o incidente novinárom. Poľsko v noci na stredu zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru. „Z celej situácie nie som nadšený, ale dúfajme, že to skončí,“ dodal.

Trump v stredu o incidente telefonicky hovoril s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Predtým na svojej sociálnej sieti zverejnil bez ďalších podrobností stručný príspevok, ktorý niektoré médiá označili za nejednoznačný či nejasný. „Ako to, že Rusko narúša poľský vzdušný priestor dronmi? A je to tu!“ napísal v stredu Trump.

Poľsko Rusko Ukrajina vojna incident drony úlomky uarus Čítajte viac Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom. Drony údajne mierili na kľúčové letisko, Macron i Merz posielajú stíhačky

Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. K úmyselnému vyslaniu dronov sa priklonil aj nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý dodal, že žiadne dostupné dôkazy nesvedčia o náhode. To, že narušenie poľského vzdušného priestoru bolo zámerné, naznačila aj šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová.

Tusk Čítajte viac Expert: Rusko lezie po eskalačnom rebríku. Čo na NATO pošle po dronoch?
