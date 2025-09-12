ONLINE: Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom. Drony leteli na Moskvu, Petrohrad i Záporožskú jadrovú elektráreň

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 297 dní
6:00 Ruská protivzdušná obrana v noci na pitaok zničila alebo inak zneškodnila deväť ukrajinských dronov, ktoré leteli smerom na Moskvu, uviedol podľa agentúry Reuters starosta hlavného mesta Sergej Sobjanin. O aktivovaní protivzdušnej obrany kvôli hrozbe dronov informoval tiež gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko.
Sobjanin v sérii správ na platforme Telegram uviedol, že tímy špecialistov teraz skúmajú úlomky dronov v miestach ich dopadu.
Opatrenia protivzdušnej obrany v Leningradskej oblasti boli zavedené v okruhu 100 kilometrov okolo petrohradského letiska Pulkovo, napísal Drozdenko na Telegrame s tým, že počet nepriateľských bezpilotných lietadiel sa spresňuje.
Ukrajinské drony vo štvrtok večer zaútočili tiež na školiace stredisko v Záporožskej jadrovej elektrárni, oznámila správa tejto Ruskom ovládanej elektrárne na okupovanom ukrajinskom území. Útok si nevyžiadal obete a informácie o prípadných škodách sa spresňujú, dodala Moskvou dosadená správa elektrárne.
Podobné útoky vytvárajú „priame riziko narušenia jadrovej bezpečnosti. Školiace stredisko sa nachádza iba 300 metrov od reaktorov a útok na ne by mohol viesť k nenapraviteľným následkom“, oznámila hovorkyňa elektrárne Jevgenija Jašina ruskej štátnej tlačovej agentúre RIA.
Podobný incident ohlásila ruská správa elektrárne už v sobotu. Ukrajinské drony vtedy podľa nej zasiahli strechu školiaceho strediska, ale nespôsobili väčšie škody ani nezvýšili úroveň radiácie.
Ruské ozbrojené sily obsadili Záporožskú jadrovú elektráreň za dramatických okolností v prvých dňoch svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a Rusko odvtedy zariadenie okupuje. Obe strany sa pravidelne obviňujú z jeho ostreľovania alebo iných akcií, ktoré by mohli spôsobiť jadrovú haváriu.
5:55 Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Dôvodom je plánované spoločné vojenské cvičenie Bieloruska a Ruska s označením Zapad. Na hranicu vycestoval poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski, informujú poľské médiá.
„Som si vedomý, že pre mnohých podnikateľov je to ťažká situácia. Vláda preto analyzuje straty a zvažuje formy podpory,“ uviedol podľa príspevku na sieti X Kierwiňski, ktorý zatvorenie hranice označil za zodpovedný krok pre bezpečnosť Poľska a jeho občanov.
Rozhodnutie Varšavy oznámil poľský premiér Donald Tusk ešte v utorok. Rusko-bieloruské manévre sa začnú v piatok na území Bieloruska pri poľskej hranici a majú agresívny charakter, povedal vtedy s tým, že zahŕňajú aj simuláciu útoku na Suvalský koridor.
Od polnoci zo štvrtka na piatok sú uzavreté všetky hraničné priechody vrátane železničných, a to až do skončenia cvičenia, ktoré má trvať do 16. septembra.
Rusko vyzvalo Poľsko, aby čo najskôr prehodnotilo svoje rozhodnutie, ktoré označilo za deštruktívne. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v tejto súvislosti varovala pred dôsledkami. Uzavretie hraníc má podľa jej slov „ospravedlniť politiku ďalšieho eskalovania napätia v centre Európy“.
Bielorusko v januári uviedlo, že na manévroch sa zúčastní 13 000 vojakov. V máji potom oznámilo, že ich počet sa zníži približne o polovicu.