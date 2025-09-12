Poľsko posiela vojakov na Ukrajinu. Idú sa učiť loviť ruské drony od najskúsenejších

Informoval o tom zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru Reuters, uvádza Evropejska pravda.
Rozhodnutie prichádza po tom, ako počas noci z 10. septembra preniklo do Poľska približne dvadsať ruských bezpilotných lietadiel. Poľské úrady následne potvrdili, že na rôznych miestach krajiny našli úlomky už 15 dronov.
Nasledujúci deň zdroj agentúry uviedol, že zástupcovia poľskej armády navštívia Ukrajinu, aby sa pod vedením miestnych inštruktorov naučili techniku zostreľovania dronov.
Reakcia susedných krajín na incidenty bola pomerne rýchla. Nemecko oznámilo pripravenosť posilniť svoju prítomnosť na východnej hranici NATO ako odpoveď na narušenia poľského vzdušného priestoru.
Varšava prijala aj vlastné preventívne opatrenia. Poľsko obmedzilo leteckú prevádzku pozdĺž hranice s Ukrajinou a Bieloruskom, aby znížilo riziká spojené s ďalšími možnými incidentmi.
Podľa spravodajského týždenníka Der Spiegel sa najmenej päť dronov zameralo na letisko Rzeszów-Jasionka, kde sú rozmiestnené dva nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Holandské stíhačky F-35 zostrelili minimálne tri ruské drony. Letisko leží menej ako sto kilometrov od ukrajinskej hranice a slúži ako kľúčový uzol na prepravu západnej pomoci na Ukrajinu. Zvyšné dva ruské drony z neznámych príčin spadli, informovali noviny Die Welt. Dodali, že v tú istú noc ruské bezpilotné lietadlá narušili aj vzdušný priestor Litvy.
„Na základe dostupných informácií sa domnievame, že drony zámerne vstúpili do vzdušného priestoru NATO,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ aliancie pre Welt. Nemecký minister obrany Boris Pistorius jeho slová potvrdil, keď podľa týždenníka Der Spiegel uviedol, že Rusko drony zámerne nasmerovalo týmto smerom.