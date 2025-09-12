VIDEO: FBI zverejnila nové zábery podozrivého z vraždy Charlieho Kirka. Kamery zachytili jeho útek z miesta činu

Americký konzervatívny komentátor, autor a blízky spojenec prezidenta Donalda Trumpa Charlie Kirk (31) bol v stredu 10. septembra zastrelený počas vystúpenia na Utah Valley University v meste Orem, približne 65 kilometrov južne od Salt Lake City. Trump označil čin za „ohavnú vraždu“.
Podľa vyšetrovateľov sa útočník dostal krátko pred začiatkom akcie na strechu jednej z budov, odkiaľ vystrelil. Kirk, známy obhajca práva na zbrane, práve odpovedal na otázku o masových streľbách, keď guľka zasiahla jeho krk. Vystúpenie s názvom Prove Me Wrong sledovalo asi 3 000 ľudí, ktorí po výstrele v panike utekali.
Bezpečnostné kamery zachytili podozrivého v čiernom oblečení s motívom orla a americkej vlajky. Na mieste činu zanechal odtlačky dlane a DNA stopy, informoval komisár ministerstva verejnej bezpečnosti v Utahu Beau Mason. V blízkosti kampusu polícia našla silnú opakovaciu pušku. Identita strelca zatiaľ nebola oficiálne zverejnená.
FBI ponúkla odmenu 100-tisíc dolárov za informácie vedúce k jeho dolapeniu a prijala už viac než 7 000 podnetov od verejnosti. Vyšetrovatelia uskutočnili vyše 200 výsluchov. Guvernér Utahu Spencer Cox vyzval obyvateľov, aby pomohli pri vyšetrovaní: „Nemôžeme urobiť svoju prácu bez pomoci verejnosti.“
Kirk bol spoluzakladateľom a prezidentom organizácie Turning Point USA a v Utahu vystupoval v rámci 15-dielneho turné American Comeback Tour. Trump oznámil, že mu udelí Prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v USA. Viceprezident JD Vance prerušil program v New Yorku a odletel za Kirkovou rodinou, ktorú spolu s rakvou sprevádzal späť do Arizony na palube Air Force Two.
Kirk začal s politickým aktivizmom ešte ako tínedžer a svoju kariéru opisoval ako formovanú kresťanskou vierou. Podľa Vancea „mnohé z úspechov administratívy priamo vychádzajú z Charlieho schopnosti organizovať a spájať ľudí“. Kirk bol ženatý a mal dve malé deti.
Jeho vražda sa odohrala v období, ktoré Reuters označuje za najintenzívnejšiu vlnu politického násilia v USA od 70. rokov. Agentúra zdokumentovala viac než 300 prípadov politicky motivovaných útokov od januára 2021. Samotný Trump už prežil dva pokusy o atentát.