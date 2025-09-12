Pravda Správy Svet VIDEO: Ruské námorné, mechanizované a vzdušné sily pri hraniciach NATO. Spoločne s Bielorusmi začali cvičenie Západ 2025

VIDEO: Ruské námorné, mechanizované a vzdušné sily pri hraniciach NATO. Spoločne s Bielorusmi začali cvičenie Západ 2025

Ruská a bieloruská armáda začali spoločné cvičenie Západ 2025, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany podľa agentúr. Manévre sa budú konať na území oboch krajín aj v Baltskom a Barentsovom mori.

12.09.2025 08:42
debata (12)
Strategické cvičenie Ruska a Bieloruska Západ 2025
Video
Zdroj: MO RF

Cvičenie Západ 2025, ktoré agentúra Reuters označuje za demonštráciu sily Ruska a jeho spojenca Bieloruska, sa začalo v mimoriadne vyostrenej situácii len dva dni po tom, ako Poľsko prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nad svojím územím zostrelilo cudzie drony. Podľa Varšavy išlo o ruské stroje. Poľsko oddnes uzavrelo svoju hranicu s Bieloruskom, Litva na nej sprísnila ostražitosť.

Moskva a Minsk manévre oznámili dlho pred incidentom okolo narušenia poľského vzdušného priestoru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že cvičenie, ktoré sa bude konať aj v blízkosti Poľska a Litvy, nie je namierené proti žiadnej tretej krajine.

Poľsko, armáda, vojaci, streľba, Čítajte aj Poľsko posiela vojakov na Ukrajinu. Idú sa učiť loviť ruské drony od najskúsenejších
Facebook X.com 12 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Rusko #vojna #bielorusko #Baltské more #ruská armáda