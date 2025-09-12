VIDEO: Ruské námorné, mechanizované a vzdušné sily pri hraniciach NATO. Spoločne s Bielorusmi začali cvičenie Západ 2025

Cvičenie Západ 2025, ktoré agentúra Reuters označuje za demonštráciu sily Ruska a jeho spojenca Bieloruska, sa začalo v mimoriadne vyostrenej situácii len dva dni po tom, ako Poľsko prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nad svojím územím zostrelilo cudzie drony. Podľa Varšavy išlo o ruské stroje. Poľsko oddnes uzavrelo svoju hranicu s Bieloruskom, Litva na nej sprísnila ostražitosť.
Moskva a Minsk manévre oznámili dlho pred incidentom okolo narušenia poľského vzdušného priestoru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že cvičenie, ktoré sa bude konať aj v blízkosti Poľska a Litvy, nie je namierené proti žiadnej tretej krajine.Čítajte aj Poľsko posiela vojakov na Ukrajinu. Idú sa učiť loviť ruské drony od najskúsenejších