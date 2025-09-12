NATO nie je pripravené na ruské drony. Operácia v Poľsku odhalila zásadnú slabinu

„Je to politická a vojenská skúška zo strany Ruska. Je veľmi dobré, že Poľsko drony odhalilo a zostrelilo,“ povedala Ulrike Franková z European Council on Foreign Relations (Európska rada pre zahraničné vzťahy).
V stredu 10. septembra do Poľska vstúpilo najmenej 19 dronov; aliancia pritom údajne zostrelila asi tri z nich, kým Ukrajina pri svojich nočných masívnych útokoch obvykle udáva mieru zachytenia na úrovni 80–90 percent, uvádza vplyvný portál Politico. Táto diskrepancia poukazuje na problém: lacné dielo z dreva a peny vyvolalo odpoveď v podobe lietadiel F-35, radaru a systémov Patriot — „nie je udržateľné posielať F-16 a F-35 zakaždým,“ varuje Franke: „Čo máme robiť, posielať F-16 a F-35 zakaždým? To nie je udržateľné. Musíme sa lepšie vybaviť systémami proti dronom.“
Pri operácii sa podieľali aj holandské stíhačky F-35, talianske monitorovacie lietadlo a nemecký systém Patriot — teda miliardové platformy proti dronom, ktoré sa dajú vyrobiť za odhadovaných približne 10-tisíc dolárov kus. Text to sumarizuje obrazne: „Miliardy dolárov na vybavenie proti lacným ruským dronom typu Geran.“ Reakcia NATO pritom nebola len vojenská — Poľsko formálne aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy a viaceré krajiny zatvorili východné vzdušné priestory.
Analytici poukazujú na systémový problém: aliancia nemá dostatok lacných, škálovateľných protidronových riešení. „Sú tu lekcie, ako sledovať a zostreľovať veľké množstvo lacných dronov bez použitia viacmiliónových projektílov,“ povedal Charly Salonius-Pasternak. Zároveň viacerí diplomati poznamenali, že stredajšia odpoveď „ukázala nedostatočnú pripravenosť Západu“ — „Rutte himself concluded that, and no one disagreed,“ cituje text neformálne zhodnotenie účastníkov.
Riešenia sa už vyvíjajú
Riešenia sa už vyvíjajú: firmy aj štátne agentúry reagujú na boj o drony. Švédsky Saab predstavil lacnú protilietadlovú strelu Nimbrix, francúzska DGA objednala demonstrátor laserového protidronového systému od zoskupenia MBDA, Safran, Thales a Cilas. Napriek tomu odborníci varujú, že malé inovatívne firmy majú problém preraziť pri veľkých štátnych zákazkách — „Startupy dosiahli veľký pokrok… V Európe sme zatiaľ neprejavili záujem o to, čo ponúkajú,“ upozorňuje Franke.
Kľúčová stratégia bude podľa textu vrstvená obrana: „„Zo svojej podstaty budeme potrebovať vrstvenú obranu, s elektronickými aj kinetickými prostriedkami protiopatrení,“ píše Franke. Ukrajinský model, ktorý kombinuje elektronické rušenie s masovou produkciou lacných interceptorových dronov, sa stal príkladom — obrancovia dokážu premôcť stovky útočných UAV za noc bez nasadenia najdrahších prostriedkov. To si podľa autorov vyžaduje zmenu nákupných modelov európskych ozbrojených síl: namiesto malých sérií drahých systémov nakupovať v sériách lacnejšie, rýchlo zastarateľné riešenia.Čítajte aj Rakety sú drahý luxus, nebo patrí dronom. Po ruskej stope v Poľsku ponúka Zelenskyj blízkym štátom plán perechvatčik
Bývalý šéf francúzskej generálnej štáby Thierry Burkhard v texte navrhuje praktický prístup: „Pri niektorých typoch vybavenia je pravdepodobne lepšie nakupovať po dávkach 10, 15, 20 alebo možno 50 kusov… Nezáleží na tom, či firma, ktorá ho vyvíja, nedokáže zabezpečiť údržbu na 20 rokov.“ Inými slovami — flexibilita a rýchle nasadenie majú prioritu pred dlhodobou servisnou zmluvou pri tovare, ktorý sa rýchlo mení.
Politico konštatuje, že západné štáty stoja pred dvoma úlohami: urýchlene doplniť vlastné protidronové kapacity a zároveň prehodnotiť spôsob obstarávania, aby boli schopné reagovať na lacné, ale takticky účinné hrozby, ktoré protivník nasadzuje vo veľkom. Ako zdôrazňuje citovaný materiál, nejde len o technickú otázku, ale aj o politickú vôľu a spôsob, akým investície do obrany budú presmerované na nové druhy hrozieb.Čítajte aj Ukrajina mení pravidlá leteckej obrany: akustické senzory zničili flotilu dronov, sú efektívnejšie než radary. NATO má záujem Čítajte aj Lov Šáhidov sa začína: Británia bude vo veľkom vyrábať najmodernejšie obranné drony pre Ukrajinu