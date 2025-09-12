Bezpečnostná rada OSN odsúdila úder na Katar, Izrael však nespomenula

Izrael v utorok podnikol 15 stíhačkami nálet na Dauhu, ktorého terčom podľa neho boli lídri Hamasu, predovšetkým hlavný vyjednávač hnutia Chalíl Hajja. Hamas tvrdí, že všetci jeho hlavní predstavitelia útok prežili. Zahynuli však piati členovia hnutia vrátane Hajjovho syna a príslušník katarských bezpečnostných zložiek.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po útoku vyhlásil, že Dauha si vyhradzuje právo naň reagovať. Tento úder podľa neho zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Žiada tiež, aby bol izraelský premiér Benjamin Netanjahu postavený pred súd.
Bezpečnostná rada „zdôraznila význam zníženia napätia a vyjadrila solidaritu s Katarom“, uvádza sa v jej vyhlásení, ktoré vyžadovalo súhlas jej všetkých 15 členov vrátane Spojených štátov, spojenca Izraela.
Rada rovnako vyjadrila podporu „suverenite a územnej celistvosti Kataru“ a vyzvala na „prepustenie rukojemníkov vrátane tých, ktorých zabil Hamas, a ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktoré „musia zostať najvyššou prioritou“.
Izraelský úder na Katar podľa agentúry DPA vyvolal celosvetové odsúdenie a tiež zriedkavú kritiku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho napriek svojej podpore Izraela označil za „nešťastný" a povedal, že z utorkového útoku „nie je nadšený".