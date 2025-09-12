New York si uctil tisíce obetí teroristických útokov, ktoré navždy zmenili Spojené štáty

New York si o 8.46 h ráno miestneho času minútou ticha pripomenul chvíľu, keď unesené lietadlo spoločnosti American Airlines narazil do severnej veže Svetového obchodného centra. O 9.03 h ráno druhé lietadlo zasiahlo južnú vežu na newyorskom Manhattane. Tretie lietadlo zasiahlo Pentagón a štvrtý stroj spoločnosti United Airlines mieril na Kapitol. Útok sa nepodaril vďaka cestujúcim a posádke, ktorí sa únoscom postavili na odpor. Lietadlo sa zrútilo na poli pri meste Shanksville v Pensylvánii, pričom všetci na palube zahynuli.
„V ten osudný deň divoké beštie zaútočili na samotné symboly našej civilizácie. Aj tak tu vo Virgínii, v New Yorku a na oblohe nad Pensylvániou Američania nezaváhali,“ vyhlásil americký prezident Donald Trump. Prezident sa pietneho aktu v sprievode manželky Melanie zúčastnil v Pentagóne, sídle ministerstva obrany, ktoré sa nachádza vo Virgínii neďaleko Washingtonu. Na tomto mieste zahynulo 184 ľudí po tom, čo teroristi s uneseným dopravným lietadlom narazili do budovy.
Vo svojom prejave Trump varoval tých, ktorí by chceli USA opäť napadnúť. „Dostaneme vás," povedal. „Bez milosti vás rozdrvíme a niet pochýb o tom, že zvíťazíme. Preto sme tiež premenovali ministerstvo obrany na ministerstvo vojny," pripomenul americký prezident. V New Yorku sa spomienkové podujatia sústreďovali pri pamätníkoch dvoch bývalých veží Svetového obchodného centra.
Tohtoročné spomienky sprevádza napätá atmosféra po tom, ako na Univerzite v Utahu v stredu zastrelili významného spojenca prezidenta Donalda Trumpa pravicového mládežníckeho aktivistu a influencera Charlieho Kirka. Viceprezident JD Vance sa mal zúčastniť podujatí v New Yorku, ale podľa médií po útoku odcestuje do Utahu. Trump a ďalší americkí predstavitelia vo štvrtok vzdali Kirkovi úctu. „Kirk bol obrom svojej generácie a bojovníkom za slobodu,“ vyhlásil Trump na úvod svojho vystúpenia počas spomienkovej ceremónie v Pentagóne.