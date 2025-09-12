Zbaliť si veci a potichu odísť domov. Orbán nešetril kritikou von der Leyenovej, EÚ sa podľa neho rúti do priepasti

Orbán poskytol rozhovor z Abú Zabí, kam vo štvrtok priletel na pracovnú návštevu Spojených arabských emirátov (SAE). „Bolo by lepšie, keby si predsedníčka Komisie zbalila veci a potichu odišla z Bruselu domov a uvoľnila miesto pre tých, ktorí dokážu robiť lepšiu politiku,“ poznamenal Orbán.
Podľa jeho slov politika von der Leyenovej má štyri alebo päť pilierov, ktoré sú zlé a treba ich nahradiť, ona sama to však nebude schopná urobiť.Čítajte viac Von der Leyenová vystúpila v Štrasburgu krátko po Orbánovom prejave. Premiéra a jeho vládu ostro skritizovala
Orbán sa domnieva, že je potrebné prehodnotiť zelenú transformáciu, ktorá spoluzodpovedná za vysoké ceny energií, čo je podľa neho pre európsku ekonomiku smrteľné.
Okrem toho je podľa Orbána nevyhnutné revidovať politiku voči Ukrajine, sankcie a obchodnú politiku, pretože Európska komisia dosiahla s USA zlú colnú dohodu. A napokon treba zmeniť aj migračnú politiku, dodal maďarský premiér.
Vzťahy medzi predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a maďarským premiérom Viktorom Orbánom patria dlhodobo k najnapätejším v rámci EÚ. Kým šéfka exekutívy Únie zdôrazňuje potrebu dodržiavania demokratických štandardov a jednotného postupu voči Rusku, Orbán sa prezentuje ako obhajca národnej suverenity, ktorý odmieta zasahovanie Bruselu do vnútorných záležitostí Maďarska.
Kameňom úrazu sú predovšetkým rozdielne postoje k vojne na Ukrajine. Von der Leyenová opakovane kritizovala Budapešť za to, že nedokáže zaujať jednoznačne tvrdý postoj k Moskve a zdržuje sa pri opatreniach, ktoré majú obmedziť energetickú závislosť od Ruska. Orbán naopak tvrdí, že Európa potrebuje „mierové riešenie“, čo jeho oponenti vnímajú ako ústupky Kremľu.Čítajte viac Stubb ukázal prstom na Fica a Orbána: Financujete ruskú vojenskú mašinériu
Ďalšou spornou oblasťou je dodržiavanie princípov právneho štátu. Európska komisia pod vedením von der Leyenovej zmrazila časť eurofondov určených pre Maďarsko s odôvodnením, že vláda v Budapešti nerešpektuje nezávislosť justície a obmedzuje médiá či občiansku spoločnosť. Orbán naopak tvrdí, že Brusel porušuje suverenitu jeho krajiny a používa finančné nástroje ako politickú zbraň.
Konflikt sa prenáša aj do politickej rétoriky. Von der Leyenová viackrát varovala, že Orbánove kroky oslabujú jednotu Európskej únie a ohrozujú jej základné hodnoty. Maďarský premiér jej na oplátku vyčíta byrokratický centralizmus a dokonca ju obviňuje z korupcie či nekompetentnosti.Čítajte viac Orbán na pikniku, ktorý netradične vysielali naživo: Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, tá bude následne rozdelená
Orbán opakovane využíva svoje právo veta pri kľúčových rozhodnutiach v Rade EÚ, čím si vynucuje ústupky. Komisia zas podmieňuje uvoľňovanie financií reformami, ktoré Budapešť často odkladá alebo plní len formálne. Výsledkom je dlhodobý pat, ktorý komplikuje fungovanie celej Únie.
Vzťah medzi šéfkou Európskej komisie a maďarským premiérom tak zostáva v znamení ostrých sporov, ktoré sa dotýkajú nielen Budapešti a Bruselu, ale aj stability a jednoty celej Európskej únie.Čítajte viac Pfizergate začal vyšetrovať hlavný európsky žalobca. Otrasie aféra postavením von der Leyenovej? Čítajte viac Orbán zaútočil na EÚ: Budapest Pride označil za odpudivý, opozíciu za bábky Bruselu