Obavy sa nenaplnili. EÚ predĺži sankcie proti ruským a bieloruským subjektom, Slovensko a Maďarsko návrh nevetovali

Informovala o tom agentúra ČTK, ktorej to potvrdili diplomatické zdroje. Formálne musí krok schváliť ešte Rada EÚ, ktorá zastupuje jednotlivé členské štáty, malo by sa tak stať v najbližších dňoch takzvanou písomnou procedúrou. Bez dohody by sankcie vypršali v pondelok 15. septembra.
Podľa informácií ČTK panovali až do poslednej chvíle obavy, či predĺženie podporí aj Maďarsko a Slovensko, nakoniec sa tak stalo a zoznamy sankcionovaných sa nemenili. Veľvyslanci 27 členských štátov EÚ schválili tento krok pred pondelkovým termínom po tom, čo Maďarsko a Slovensko upustili od požiadaviek odstrániť niekoľko osôb z tohto sankčného zoznamu, uviedli diplomati pod podmienkou zachovania anonymity.
Keď sa hľadal kompromis v marci tohto roku, krok tiež blokovali Budapešť a Bratislava. Nakoniec sa síce podarilo zhodu nájsť, ale zo zoznamu vtedy zmizli štyri mená – miliardár Vjačeslav Moša Kantor, ruský minister športu a šéf ruského olympijského výboru Michail Degťarjov a Gulbahor Ismailovová, sestra miliardára Ališera Usmanova. Štvrtým vyškrtnutým človekom bol podnikateľ Vladimír Raševskij, ktorý únijné sankcie proti svojej osobe úspešne napadol na súde EÚ.
„Práve sme predĺžili platnosť našich sankcií voči Rusku,“ napísala na sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Zároveň uviedla, že Brusel v súčasnosti dokončuje práce na novom balíku sankcií, ktorý sa podľa nej zameria na obmedzenia predaja ruskej ropy, tzv. tieňové ropné tankery a banky. „Budeme naďalej dusiť finančné toky pre Putinovu vojnu,“ vyhlásila.
Viac ako 2 500 osôb
Nemenovaný predstaviteľ EÚ tiež uviedol, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť si predvolala veľvyslancov Ruska a Bieloruska v Bruseli, aby vyjadrila protest proti „úmyselnému a nebezpečnému“ narušeniu vzdušného priestoru Poľska, ku ktorému došlo počas stredajšieho ruského dronového útoku na Ukrajinu.
„Jednoznačne sme im tlmočili, že tento bezohľadný čin predstavuje vážnu eskaláciu zo strany Ruska a priamu hrozbu pre bezpečnosť občanov EÚ,“ tvrdil nemenovaný predstaviteľ pre AFP.
K narušeniu vzdušného priestoru Poľska došlo v noci na stredu, pričom poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov. Niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Na blížiace sa drony ešte predtým upozornili Poľsko aj Bielorusi. Poľskí predstavitelia trvajú na tom, že narušenie vzdušného priestoru krajiny nebol omyl. Rusko však popiera, že by svoje útoky zameralo na Poľsko. Zároveň tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, boli naozaj ruské.Čítajte viac Moskva odmietla poľské ‚mýty‘ o dronoch, diplomat tvrdí že prišli z Ukrajiny. Kremeľ vec prešiel mlčaním
Na únijnom sankčnom zozname je teraz viac ako 2500 ľudí a subjektov so zmrazeným majetkom a zákazom cestovania. Dôvodom pre uvalenie sankcií je podľa EÚ ich podiel na narušovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Sankcie vyžadujú jednomyseľný súhlas členských štátov EÚ a predlžujú sa vždy o šesť mesiacov.Čítajte viac Von der Leyenová volá po ráznejšej zahraničnej politike. Požaduje jednotu EÚ a nové sankcie proti Rusku a Izraelu