Počas razií v Turecku zadržala polícia 161 predpokladaných členov IS

Turecká polícia za uplynulý týždeň zadržala 161 predpokladaných členov teroristickej organizácie Islamský štát, oznámil v piatok minister vnútra Ali Yerlikaya.

12.09.2025 13:30
Zadržané osoby boli aktívne v rámci tejto skupiny a poskytovali jej finančnú podporu, uviedol minister v príspevku na sociálnej sieti X. Polícia ich zadržala v 38 tureckých provinciách vrátane miest Ankara a Istanbul. Yerlikaya tvrdí, že polícia pri raziách zaistila nelegálne strelné zbrane, dokumenty IS a digitálne materiály.

Turecké orgány v júli tohto roku pri celoplošných raziách zadržali 153 predpokladaných členov IS. Islamský štát podnikol za uplynulé desaťročie množstvo útokov v Turecku. Táto džihádistická skupina je tiež spájaná s najkrvavejším atentátom v Turecku, keď v októbri 2015 na mierovom zhromaždení v Ankare zahynulo viac než 100 ľudí.

Turecko má 800-kilometrovú hranicu so Sýriou, kde sa IS prihlásil k májovému útoku na policajnú stanicu v meste Majádín. Bol to prvý útok IS na sýrske bezpečnostné zložky od zvrhnutia režimu Bašára Asada, ku ktorému došlo v decembri 2024.

