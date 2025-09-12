Pravda Správy Svet Trump bol na zápase Yankees. Jeho lóža sa zmenila na pevnosť, štadión strážili húfy agentov i policajtov

Bejzbalový zápas medzi New York Yankees a Detroit Tigers si vo štvrtok na výročie útokov z 11. septembra 2001 pozrel aj americký prezident Donald Trump priamo na štadióne Yankees za zvýšených bezpečnostných opatrení. TASR o tom informuje podľa správ od agentúr Field Level Media, Reuters a AP a televízie NBC News.

12.09.2025 14:21
Tigers / Yankees / Donald Trump / Foto: ,
Newyorkský policajt hliadkuje priamo na hracom poli bejzbalového štadiónu Yankees. V pozadí na veľkoplošnej obrazovke americký prezident Donald Trump sediaci v lóži štadióna máva divákom, 11. september 2025
Pred zápasom sa Trump, ktorý je rodákom z New Yorku, stretol s hráčmi a zamestnancami klubu. „Idete vyhrať, pôjdete ako píla až do konca,“ povzbudil hráčov Trump. Potom odišiel do čestnej lóže, kde zasalutoval pri hymne pred začiatkom zápasu.

Deň predtým bol v štáte Utah zastrelený konzervatívny aktivista Charlie Kirk, v dôsledku čoho na štadióne zvýšili bezpečnostné opatrenia. Lóžu s Trumpom chránilo nepriestrelné sklo a okolie štadióna strážilo množstvo policajtov a agentov tajných služieb.

Atentát na influencera a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka (UPOZORNENIE: NEVHODNÉ PRE DETI A CITLIVÝCH ĽUDÍ)
Pri každoročnej spomienke na udalosti z 11. septembra Yankees vo svojom vyhlásení uviedli, že spomínajú na obete útokov aj záchranárov, ktorí pri tom obetovali svoje životy.

