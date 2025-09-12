Trump bol na zápase Yankees. Jeho lóža sa zmenila na pevnosť, štadión strážili húfy agentov i policajtov

Pred zápasom sa Trump, ktorý je rodákom z New Yorku, stretol s hráčmi a zamestnancami klubu. „Idete vyhrať, pôjdete ako píla až do konca,“ povzbudil hráčov Trump. Potom odišiel do čestnej lóže, kde zasalutoval pri hymne pred začiatkom zápasu.
Deň predtým bol v štáte Utah zastrelený konzervatívny aktivista Charlie Kirk, v dôsledku čoho na štadióne zvýšili bezpečnostné opatrenia. Lóžu s Trumpom chránilo nepriestrelné sklo a okolie štadióna strážilo množstvo policajtov a agentov tajných služieb.
Pri každoročnej spomienke na udalosti z 11. septembra Yankees vo svojom vyhlásení uviedli, že spomínajú na obete útokov aj záchranárov, ktorí pri tom obetovali svoje životy.