Národné gardy obsadzujú mestá v USA. Trump ich posiela do ďalšieho mesta, sľubuje nastoliť poriadok

„Dáme to do poriadku, ako sme to urobili vo Washingtone,“ povedal Trump v rozhovore s Fox News. Spomenul tak misiu gardy v americkom hlavnom meste, kde jej povolanie zdôvodnil vysokou kriminalitou.
V auguste, keď vyslanie gardy do Washingtonu oznámil, sľuboval odstrániť bezdomovectvo a pozatvárať miestnych zločincov. Teraz Trump povedal, že ho starostka metropoly Muriel Bowserová požiadala, aby gardisti v meste zostali.
Vo Washingtone teraz hliadkuje viac ako 2-tisíc vojakov. Nie je jasné, kedy sa ich misia skončí, aj keď armáda pred týždňom predĺžila nasadenie Národnej gardy vo Washingtone až do 30. novembra.
Podobne Trump postupoval už v júni v Los Angeles, kam vyslal 4-tisíc príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty v reakcii na protesty proti rozsiahlym imigračným raziám v druhom najľudnatejšom meste USA.
Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom sa proti tomu vehementne bránil a taktiež sa obrátil na súd, ktorý rozhodol, že nasadenie Národnej gardy v južnej Kalifornii bolo nezákonné.
Trump často hovorí o nasadení Národnej gardy v mestách vedených demokratmi, ako sú Chicago, Baltimore alebo New York.