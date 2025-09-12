Pravda Správy Svet Národné gardy obsadzujú mestá v USA. Trump ich posiela do ďalšieho mesta, sľubuje nastoliť poriadok

Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok oznámil nasadenie Národnej gardy v Memphise v americkom štáte Tennessee, aby tam zasiahla proti kriminalite. Mesto podľa agentúry AP označil za veľmi problémové. Podľa agentúry Reuters tiež povedal, že chce gardu poslať aj do New Orleans v štáte Louisiana.

12.09.2025
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
debata

„Dáme to do poriadku, ako sme to urobili vo Washingtone,“ povedal Trump v rozhovore s Fox News. Spomenul tak misiu gardy v americkom hlavnom meste, kde jej povolanie zdôvodnil vysokou kriminalitou.

V auguste, keď vyslanie gardy do Washingtonu oznámil, sľuboval odstrániť bezdomovectvo a pozatvárať miestnych zločincov. Teraz Trump povedal, že ho starostka metropoly Muriel Bowserová požiadala, aby gardisti v meste zostali.

Trump poslal do Los Angeles Národnú gardu
Vo Washingtone teraz hliadkuje viac ako 2-tisíc vojakov. Nie je jasné, kedy sa ich misia skončí, aj keď armáda pred týždňom predĺžila nasadenie Národnej gardy vo Washingtone až do 30. novembra.

Podobne Trump postupoval už v júni v Los Angeles, kam vyslal 4-tisíc príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty v reakcii na protesty proti rozsiahlym imigračným raziám v druhom najľudnatejšom meste USA.

Na snímke príslušník polície zasahuje počas...
Na snímke muž nesie zraneného protestujúceho...
+11Na snímke príslušníci polície počas protestu...

Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom sa proti tomu vehementne bránil a taktiež sa obrátil na súd, ktorý rozhodol, že nasadenie Národnej gardy v južnej Kalifornii bolo nezákonné.

Trump často hovorí o nasadení Národnej gardy v mestách vedených demokratmi, ako sú Chicago, Baltimore alebo New York.

