Metropola si niečo také nepamätá od vojny. Následky útoku v Berlíne sú masívne, podpaľači v liste uviedli, na čo cielili

Odstraňovanie následkov viac ako 60-hodinového výpadku prúdu na juhovýchode nemeckej metropoly Berlín bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Podľa počiatočných odhadov by mohlo trvať až do roku 2026. Informovala o tom agentúra DPA, ktorej to v piatok povedal hovorca spoločnosti Stromnetz Berlin Henrik Beuster.

12.09.2025 15:58
Germany Power Cut Foto: ,
Opravy masívneho útoku podpaľačov v Berlíne, 9. september 2025
Zatiaľ sa podľa Beustera používa dočasné riešenie. Zároveň sa pracuje na postupnom obnovení poškodených vedení, je to však zložitá úloha. Počas prvej noci po skončení blackoutu neboli spoločnosti Stromnetz Berlin hlásené žiadne problémy. „Vedenia, ktoré sme opäť uviedli do prevádzky, fungujú bezchybne,“ povedal Beuster.

Čiernočierna tma. Blackout postihol aj lisabonské metro (Archívne video)
Video
Zdroj: x/Visegrád 24

V utorok ráno došlo v berlínskej mestskej časti Johannisthal k úmyselnému podpáleniu dvoch stožiarov vysokého napätia. Požiar spôsobil rozsiahle škody na dôležitých elektrických vedeniach a najdlhší výpadok prúdu v Berlíne od druhej svetovej vojny, ktorý postihol približne 50-tisíc odberateľov.

Podľa polície sa k útoku prostredníctvom listu zverejneného na internete prihlásili ľavicoví extrémisti, ktorí v ňom tvrdia, že ich cieľom bol „vojensko-priemyselný komplex“.

Oblasť si vybrali preto, že v nej sídlia firmy a výskumné inštitúty z oblasti IT, robotiky, biotechnológie, leteckého priemyslu, umelej inteligencie, bezpečnosti a zbrojného priemyslu. Vyšetrovatelia predpokladajú, že páchatelia pochádzajú z Nemecka.

