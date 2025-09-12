Pravda Správy Svet Pri nehode lode v Kongu zomrelo najmenej 86 ľudí. Veľká časť z nich sú študenti

Pri nehode lode v Kongu zomrelo podľa agentúry AP, ktorá cituje miestne médiá, najmenej 86 ľudí. Medzi mŕtvymi je podľa miestnych médií veľa študentov. Loď stroskotala v stredu v Rovníkovej provincii. Príčiny tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.

12.09.2025 16:18
Štátne médiá podľa agentúry AP uvádza, že k stroskotaniu lode mohlo prispieť zlé naloženie plavidla, ale aj fakt, že loď plávala v noci.

Tragické lodné nehody sú v Kongu časté, napríklad v apríli pri takej nehode zomrelo najmenej 148 ľudí.

Príčinou býva prekročenie kapacity lode a všeobecné nedodržiavanie predpisov. Riečna doprava je v Kongu hojne využívaná, najmä v odľahlých oblastiach, kde sú zlé cesty alebo úplne chýba dopravná infraštruktúra. V uplynulých rokoch pri lodných nešťastiach v krajine s viac ako 100 miliónmi obyvateľov zahynuli stovky ľudí.

Viac na túto tému: #loď #Kongo