Pri nehode lode v Kongu zomrelo najmenej 86 ľudí. Veľká časť z nich sú študenti

Štátne médiá podľa agentúry AP uvádza, že k stroskotaniu lode mohlo prispieť zlé naloženie plavidla, ale aj fakt, že loď plávala v noci.
Tragické lodné nehody sú v Kongu časté, napríklad v apríli pri takej nehode zomrelo najmenej 148 ľudí.
Príčinou býva prekročenie kapacity lode a všeobecné nedodržiavanie predpisov. Riečna doprava je v Kongu hojne využívaná, najmä v odľahlých oblastiach, kde sú zlé cesty alebo úplne chýba dopravná infraštruktúra. V uplynulých rokoch pri lodných nešťastiach v krajine s viac ako 100 miliónmi obyvateľov zahynuli stovky ľudí.Čítajte viac Hroch prevrátil loďku v Pobreží Slonoviny, 11 ľudí je nezvestných