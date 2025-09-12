Eastern Sentry: NATO spúšťa posilnenie ochrany východného krídla aliancie

„Ruská bezohľadnosť vo vzduchu pozdĺž nášho východného krídla sa zvyšuje,“ vyhlásil Rutte na spoločnej tlačovej konferencii s novým vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) Alexusom Grynkewichom z USA. Podľa šéfa NATO bude do operácie zapojených „rad prostriedkov“ od spojencov, vrátane Dánska, Francúzska, Británie Nemecka a ďalších.
„Ako obranná aliancia sme pripravení sa brániť,“ vyhlásil Rutte a incidenty, aké sa odohrali v Poľsku, označil za „nebezpečné a neprijateľné“.Čítajte viac Rakety sú drahý luxus, nebo patrí dronom. Po ruskej stope v Poľsku ponúka Zelenskyj blízkym štátom plán perechvatčik
Poľská armáda uviedla, že v noci na stredu zaznamenala 19 prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronami, proti ktorým poľská obrana s pomocou aliančných spojencov zasiahla. Niektoré krajiny NATO po incidente ponúkli Varšave pomoc s posilnením protivzdušnej obrany. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že pri svojom vzdušnom útoku na Ukrajinu neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku.