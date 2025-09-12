Pravda Správy Svet Eastern Sentry: NATO spúšťa posilnenie ochrany východného krídla aliancie

Eastern Sentry: NATO spúšťa posilnenie ochrany východného krídla aliancie

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v reakcii na stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie. Podľa Rutteho nešlo v stredu o ojedinelý incident. Ruské drony sa objavili v minulosti aj v Rumunsku, Estónsku či Litve, uviedol generálny tajomník aliancie.

12.09.2025 17:43 , aktualizované: 18:05
debata (4)
Exminister Wlachovský: Gratulujem Poliakom, že sa im podarilo zostreliť ruské drony, na provokácie musíme byť pripravení
Video

„Ruská bezohľadnosť vo vzduchu pozdĺž nášho východného krídla sa zvyšuje,“ vyhlásil Rutte na spoločnej tlačovej konferencii s novým vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) Alexusom Grynkewichom z USA. Podľa šéfa NATO bude do operácie zapojených „rad prostriedkov“ od spojencov, vrátane Dánska, Francúzska, Británie Nemecka a ďalších.

„Ako obranná aliancia sme pripravení sa brániť,“ vyhlásil Rutte a incidenty, aké sa odohrali v Poľsku, označil za „nebezpečné a neprijateľné“.

Russia New Offensive Čítajte viac Rakety sú drahý luxus, nebo patrí dronom. Po ruskej stope v Poľsku ponúka Zelenskyj blízkym štátom plán perechvatčik

Poľská armáda uviedla, že v noci na stredu zaznamenala 19 prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronami, proti ktorým poľská obrana s pomocou aliančných spojencov zasiahla. Niektoré krajiny NATO po incidente ponúkli Varšave pomoc s posilnením protivzdušnej obrany. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že pri svojom vzdušnom útoku na Ukrajinu neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku.

Kaliňák o ruských dronoch v Poľsku: Nad útokom by som úplne neuvažoval
Video
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #Mark Rutte #ruské drony nad Poľskom #Eastern Sentry