Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok údajne ponúkol občianstvo osobitnému vyslancovi prezidenta USA pre Ukrajinu Keithovi Kelloggovi a naliehal, aby trávil v Kyjeve viac času. Podľa Zelenského totiž Rusko neútočí na ukrajinskú metropolu počas Kellogových návštev, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

12.09.2025 18:11
Zelenskyj, kellogg Foto:
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a osobitný vyslanec Spojených štátov pre Ukrajinu a Rusko Joseph Keith Kellogg pózujú v Kyjeve na Ukrajine v pondelok 14. júla 2025.
„Keď je Keith Kellogg v Kyjeve, obyvatelia môžu pokojne spať. Ďakujem. Chcel by som, aby navštívil všetky mestá na Ukrajine,“ žartoval Zelenskyj podľa AFP. „Som pripravený udeliť občianstvo generálovi Kelloggovi. Môžeme mu dať aj byt – čokoľvek, čo potrebuje, ak to povedie k zastaveniu ruskej paľby,“ povedal a prirovnal vyslanca k americkému protivzdušnému raketovému systému Patriot.

Zelenskyj v piatok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin má stále záujem o okupáciu celej Ukrajiny, zatiaľ čo snahy Washingtonu o zastavenie invázie postupne slabnú. „Putinovým cieľom je obsadiť celú Ukrajinu. A bez ohľadu na to, čo komu hovorí, je jasné, že už rozbehol (vojnu) do takej miery, že ju jednoducho nemôže zastaviť, pokiaľ nebude nútený zásadným spôsobom zmeniť svoje osobné ciele,“ povedal ukrajinský líder na konferencii v Kyjeve.

Podľa Zelenského vyjadrení by mali spojenci krajiny podporiť Čínu vo vytvorení tlaku na Rusko. „Musíme nájsť spôsob, ako presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a ukončila vojnu,“ zdôraznil prezident. Zároveň doplnil, že ukončenie vojny „vo veľkej miere záleží na Európanoch, Američanoch a skupine G7“.

