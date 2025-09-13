Slovensku pomáhame s polovodičmi, chceme prispieť aj do OSN, vraví taiwanský diplomat

Vieme, že Taiwan nie je súčasťou štruktúr Organizácie Spojených národov. Prečo sa usilujete, aby sa to zmenilo?
V prvom rade musím povedať, že po druhej svetovej vojne bola Čínska republika – Taiwan – zakladajúcim členom OSN. Hoci sme sa z nej v roku 1971 stiahli, stále sa podieľame na práci medzinárodného spoločenstva a prispievame najmä k mieru a stabilite v indo-pacifickom regióne a v Taiwanskom prielive. Taiwan je podľa mňa dôležitý z ekonomického hľadiska a je kľúčový v medzinárodnom dodávateľskom reťazci, nehovoriac o polovodičoch či precíznych strojoch. Usilujeme sa pomáhať aj iným krajinám, napríklad Slovensku. Spoločne u vás budujeme kapacity v priemysle polovodičov.
Ako to funguje?
Je to štvorročný plán a sme v treťom roku. Do jeho konca by sme mali mať k dispozícii takzvanú čistú miestnosť (priestor, v ktorom sa nachádza čo najmenej častíc prenášaných vzduchom, pozn. red.) a nainštalované stroje. Na Taiwane sme vyškolili takmer 80 slovenských študentov, aby sa naučili všetko potrebné. Verím, že po dokončení tohto programu v roku 2026 budeme mať k dispozícii talenty a prostriedky pre budúci výskum a vývoj, čo je dôležité. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou sa tiež snažíme vybudovať kompetenčné centrum, ktoré by slúžilo ako základňa pre Slovensko. V budúcnosti by sme chceli vašu krajinu zahrnúť do ekosystému s Poľskom, Českom a prepojiť to s Drážďanmi, kde spoločnosť TSMC investuje do výroby čipov pre automobily.
Vieme, že automobilový priemysel je jednou z kľúčových súčastí slovenskej ekonomiky.
Presne tak. Nezabúdame, že automobilový priemysel na Slovensku je veľmi úzko prepojený s Nemeckom. V Drážďanoch sa budú vyrábať čipy pre autá, Česko bude dodávať dizajn a Slovensko sa v rámci tohto reťazca bude podieľať na testovaní a balení. Pripojí sa tak k ostatným krajinám strednej a východnej Európy. Je to dôležité, pretože technológie napredujú veľmi, veľmi rýchlo. Väčšina členských štátov Európskej únie si buduje vlastné kompetenčné centrá buď v oblasti umelej inteligencie, superpočítačov alebo polovodičov. To by mala byť aj budúcnosť pre Slovensko, a myslím si, že Taiwan je v tom spoľahlivým a dôležitým partnerom.
Ale realita je taká, že súčasná slovenská vláda vníma Čínu ako veľký zdroj investícií. Čo to pre vás znamená?
Hovoril som o tom už veľakrát. Vzťah medzi Čínou, Taiwanom a Slovenskom nevnímam ako trojuholník. Sú to paralelné línie. Slovenská vláda má právo vybrať si priateľov a získavať výhody z oboch strán Taiwanského prielivu. Investície z Číny môžu byť tiež dobré pre rozvoj krajiny, ale sú viac zamerané na výrobu. To, čo robíme my, sa viac sústreďuje na technológie. Nie je veľa investorov, ktorí by ich prenášali na Slovensko.
Takže vy sa tak trochu pozeráte do budúcnosti?
Áno, my viac riešime budúcnosť. Investície z Číny možno takpovediac prinesú chlieb na stôl hneď teraz. Oba tieto prístupy sú veľmi dôležité. Slovenská vláda si však nemusí vyberať priateľov. Môžete spolupracovať s Čínou aj s Taiwanom a získať to najlepšie z oboch strán.
Ak sa vrátim k OSN, vieme, že sa nič nezmení, a Taiwan sa zo dňa na deň nestane súčasťou jej štruktúr. Samozrejme, plné diplomatické vzťahy máte len s niekoľkými krajinami na svete, ale máte veľa partnerov po celom svete. Aký je váš odkaz pre nich?
Keďže Organizácia Spojených národov oslavuje svoje 80. výročie – a keďže na dosiahnutie Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) zostáva už len päť rokov – je čas, aby aj zahrnutím Taiwanu naplnila svoju víziu nenechať nikoho pozadu a spoločne sa zlepšila. Vyzývame svet, aby prispel (v origináli chip in, čo odkazuje aj na taiwanskú produkciu čipov, pozn. red.) a pomohol tým, že uzná naše právoplatné miesto na globálnej scéne a prijal náš príspevok. Len spoločnou prácou môžeme vytvoriť lepšiu a svetlejšiu budúcnosť pre indo-pacifický región a svet. Snažíme sa byť súčasťou OSN, aby sme mohli prispievať a byť zodpovedným členom. Sme ľudia, ktorí milujú slobodu a mier. Radi by sme mali zmysluplný vzťah s väčšinou krajín na svete, aby sme spoločne udržali prosperitu a mier. Sme spoľahliví partneri. Taiwan je malý ostrov, ale sme demokracia v prvej línii. Chceme spolupracovať s našimi spojencami, so Spojenými štátmi, Japonskom, Austráliou a teraz tiež s Filipínami, aby sme udržali mier a stabilitu v našom regióne. Prinesie to prosperitu a pokoj aj do iných častí sveta.
Ako sa na to Taiwan podieľa?
Až 90 percent polovodičov sa vyrába na Taiwane a viac ako 70 percent nákladu prechádza Taiwanským prielivom do Európy. Keby sa na Taiwane niečo stalo, došlo by k takzvanému efektu motýlích krídel, ktorý by zasiahol aj Európu. Radi by sme sa podelili o naše skúsenosti a zdroje s inými štátmi. Taiwan bol kedysi krajinou, ktorá prijímala zahraničnú pomoc. Získali sme transfer technológií zo Spojených štátov či z Japonska. A investície z EÚ sú pre Taiwan číslo jedna. Teraz chceme aj niečo takpovediac vrátiť. Predtým sme sa viac zaoberali západnou Európou, ale momentálne sa sústreďujeme na stredoeurópske a východoeurópske krajiny a myslím si, že sa máme s vami o čo podeliť. Napríklad, na Taiwane sa práve koná veľtrh polovodičov. Česká republika tam má svoj vlastný pavilón. Ich minister vedie skupinu, ktorá pricestovala na Taiwan. Poľsko a Taliansko tam tiež majú svoju delegáciu a snažia sa zistiť, ako môžeme spolupracovať. A ja dúfam, že sa pridá aj Slovensko, pretože to je veľmi dôležité. Pri spolupráci nemáme politické motivácie. Nežiadam Slovensko, aby zo dňa na deň uznalo Taiwan. Viem, aká je medzinárodná realita. Ale môžeme mať zmysluplný vzťah, byť priateľmi a obchodovať.
Dlhodobo riešite aj členstvo Taiwanu v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo, čo je úrad OSN…
V Montreale sa bude od 23. septembra do 3. októbra konať 42. zasadnutie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) v súlade s jej dlhodobým strategickým plánom s názvom – Bezpečné nebo, udržateľná budúcnosť. Taiwanský úrad pre civilné letectvo je jediným subjektom zodpovedným za dohľad nad tchajpejskou letovou informačnou oblasťou, ktorá z hľadiska leteckej dopravy pokrýva jeden z najrušnejších regiónov východnej Ázie. Napriek tomu, že Čína na to nemá právomoci, v posledných rokoch si vyhradila časti tchajpejskej letovej informačnej oblasti pre vojenské cvičenia. Bezpečnosť letectva nepozná hraníc. Taiwanský úrad pre civilné letectvo dodržiava najvyššie štandardy letových služieb a bezpečnosti a zároveň napĺňa regulácie a odporúčania ICAO. Prišiel čas, aby sme sa zapojili do práce Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Tchajpejská letová informačná oblasť je neoddeliteľnou súčasťou siete viac ako 300 letových informačných oblastí ICAO. Keďže Taiwan slúži ako letecký uzol v indo-pacifickej oblasti s miliónmi medzinárodných cestujúcich, ktorí každoročne prilietajú alebo prechádzajú cez Taiwan, je naše zahrnutie do ICAO nevyhnutné pre zaistenie bezpečného neba a udržateľnej budúcnosti.