Trojica Slovákov spoznala v Británii trest za ohavný čin na 12-ročnom dievčati

Súd v juhoanglickom Canterbury dnes poslal dokopy na 53 rokov do väzenia troch občanov Slovenska, ktorí uniesli, zdrogovali a opakovane znásilňovali dvanásťročné dievča. Jeden z mužov dostal trest 19 rokov väzenia, jeho bratranca a tretieho muža poslal súd za mreže na 17 rokov, uviedol britský bulvárny denník The Sun.

12.09.2025 19:54
V auguste minulého roku nalákali dvaja z mužov v prístavnom meste Dover do svojho auta dvanásťročné dievča. Následne ju odviezli do domu jedného z páchateľov, kde ju omámili drogami a znásilnili. Potom dievča ukryli do karavanu tretieho z mužov, kde ju držali pod vplyvom omamných látok a pokračovali v sexuálnom násilí. Po troch dňoch sa dieťaťu podarilo utiecť, keď muži zaspali.

Polícia identifikovala a zatkla dvoch páchateľov vďaka záznamom z kamerových systémov na parkovisku, kde dievča uniesli. V ich aute našla aj telefón dievčaťa. Tretieho muža zadržala polícia po celoštátnom pátraní na letisku v Glasgowe, odkiaľ sa pokúšal utiecť do Írska.

Sudkyňa pri vynesení rozsudku zdôraznila, že odsúdení neprejavili žiadnu ľútosť nad svojimi činmi, a označila ich za nebezpečné pre spoločnosť.

