Trojica Slovákov spoznala v Británii trest za ohavný čin na 12-ročnom dievčati

V auguste minulého roku nalákali dvaja z mužov v prístavnom meste Dover do svojho auta dvanásťročné dievča. Následne ju odviezli do domu jedného z páchateľov, kde ju omámili drogami a znásilnili. Potom dievča ukryli do karavanu tretieho z mužov, kde ju držali pod vplyvom omamných látok a pokračovali v sexuálnom násilí. Po troch dňoch sa dieťaťu podarilo utiecť, keď muži zaspali.Čítajte viac Predátor, akého Británia nezažila. Čínsky študent dostal doživotie za znásilnenie desiatok žien. Dostane sa na slobodu?
Polícia identifikovala a zatkla dvoch páchateľov vďaka záznamom z kamerových systémov na parkovisku, kde dievča uniesli. V ich aute našla aj telefón dievčaťa. Tretieho muža zadržala polícia po celoštátnom pátraní na letisku v Glasgowe, odkiaľ sa pokúšal utiecť do Írska.
Sudkyňa pri vynesení rozsudku zdôraznila, že odsúdení neprejavili žiadnu ľútosť nad svojimi činmi, a označila ich za nebezpečné pre spoločnosť.