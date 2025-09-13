Putinove manévre s Lukašenkom zatvorili hranice na východnom krídle NATO. Kedy ich Poľsko otvorí?

Spoločné manévre Putinových a Lukašenkových vojsk majú názov Západ 2025. Začali sa v piatok 12. septembra, potrvajú do 16. septembra, čiže ich naplánovali na päť dní. Pred štyrmi rokmi v rovnakom čase na jeseň cvičili ruskí a bieloruskí vojaci tiež. Na území oboch štátov sa vtedy zapojilo do manévrov dokopy až 200-tisíc vojakov. V septembri 2021 nasadili do terénu viac ako 80 lietadel a vrtuľníkov, minimálne 290 tankov, 15 lodí a ďalšie zbrane vrátane delostrelectva. Šéf Kremľa Vladimir Putin to využil ako prípravu na inváziu na Ukrajinu, ktorú nariadil vo februári 2022. Časť ruských vojakov vtrhla na ukrajinské územie z bieloruského teritória so súhlasom samozvaného prezidenta Alexandra Lukašenka.
Ako býva vo zvyku pri manévroch, aj teraz ich organizátori tvrdia, že nie sú proti nikomu namierené. Alexandr Voľfovič, tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruskej republiky, vyhlásil, že cvičenie je výlučne obranné. „Nepredstavuje žiadnu hrozbu pre našich západných susedov a západných partnerov," povedal podľa agentúry BELTA. „Oblasti, kde sa cvičenie koná, sa nachádzajú vo vnútrozemí našej krajiny, ďaleko od bieloruských hraníc," dodal Voľfovič s tým, že vojaci sa zameriavajú na obranu vlastnej územnej celistvosti. Podobne sa vyjadrilo ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ide o manévre orientované na odrazenie agresie.
Úplne opačne to vidia vo Varšave. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že hlavným cieľom cvičenia je Suwalský koridor, čo je 70 kilometrov dlhý úsek oddeľujúci Bielorusko a ruskú enklávu Kaliningrad, ktorý by Rusko potrebovalo obsadiť v prípade vypuknutia totálnej vojny. „Manévre sú veľmi agresívne," citovala Tuska agentúra PAP.
Poľská vláda sa preto rozhodla uzatvoriť hranice s Bieloruskom. Dokedy? Možno nie iba počas manévrov. „Zostanú zatvorené, dokiaľ nebude zaručená bezpečnosť Poľska. Cvičenie Západ 2025 je priamo zamerané proti našej krajine a Európskej únii," zdôraznil poľský minister obrany Marcin Kierwiński. Mohlo by to znamenať, že Poliaci asi plánujú spriechodniť hranice až po tom, čo sa presvedčia, že sa vojaci vracajú z manévrov na svoje základne.
Faktom síce je, že vojaci hlavne cvičia vo väčšej vzdialenosti od bielorusko-poľských hraníc, než sa ešte na jar uvažovalo, ale časť z nich sa nachádza aj neďaleko: „Niektoré cvičenia sa uskutočňujú pri bieloruskej obci Goža a pri ruskej obci Dobrovoľsk v Kaliningrade iba niekoľko desiatok kilometrov od hraníc NATO," upozornil server Politico.
Oficiálne by sa malo na manévroch zúčastniť približne 13-tisíc vojakov. Ide o počet príslušníkov armád nielen na bieloruskom území, ale aj na teritóriu Ruskej federácie. V Litve, ktorá má tiež spoločnú hranicu s Bieloruskom, odhadujú, že v skutočnosti ich môže byť viac ako dvojnásobok. Podľa tamojších médií to povedal šéf litovskej vojenskej rozviedky Mindaugas Mažonas. „Dokopy je to okolo 30-tisíc ruských a bieloruských vojakov. Na bieloruskom území má cvičiť 8-tisíc mužov, z ktorých 2-tisíc je Rusov." Dodajme, že Putinova armáda by asi mala na manévroch viac vojakov, keby jej sily neodčerpávala invázia na Ukrajine.
Napriek tomu, že Západ 2025 je oveľa menší v porovnaní so Západom 2021, najmä Poliaci neberú nič na ľahkú váhu. Po incidente s ruskými dronmi v ich vzdušnom priestore existuje obava z nových provokácií. Mohlo by ísť o úmyselný prienik stíhačiek nad Poľsko alebo o kybernetický útok počas manévrov. O význame, aký Putin a Lukašenko dávajú manévrom, svedčí i to, že sa chystá simulovaný atómový útok a ich vojaci majú na cvičení k dispozícii aj hypersonické balistické rakety typu Orešnik.
Po škandále s dronmi ruskej armády krajiny na východnom krídle NATO obmedzili leteckú prevádzku v blízkosti Bieloruska. V tomto regióne majú spoločnú hranicu s Bielorusmi okrem Poliakov a Litovcov ešte v rámci členov Severoatlantickej aliancie Lotyši. Dodplňme, že po incidente s bezpilotnými lietadlami Poľsko presunulo k bieloruským hraniciam až 40-tisíc vojakov.