Jasné stanovisko z Washingtonu: USA budú brániť každú piaď územia NATO

O mimoriadne zasadnutie rady požiadalo Poľsko po tom, čo jeho vzdušný priestor v noci na stredu narušili ruské drony. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzja na rokovaní odmietol tvrdenie, že Rusko cielilo na Poľsko. Ruské drony, ktoré v ten deň ruská armáda použila na útok na ukrajinské ciele, podľa neho nemali taký dolet, aby mohli dosiahnuť poľské územie.
Sheaová pripomenula, že Rusko v poslednej dobe napriek tvrdeniam o tom, že si praje mier, zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu. „Takéto akcie, teraz s narušením vzdušného priestoru amerického spojenca – či už to bol zámer alebo nie – ukazujú obrovské pohŕdanie dobre myslenými americkými snahami tento konflikt ukončiť," vyhlásila americká diplomatka. Jej slová podľa agentúry Reuters zrejme mali za cieľ upokojiť amerických spojencov po tom, čo prezident Donald Trump vo štvrtok poznamenal, že narušenie poľského vzdušného priestoru mohlo byť omylom. Poľské a aliančné lietadlá väčšinu dronov zostrelili, bolo to prvýkrát, čo sily NATO týmto spôsobom zakročili nad územím členského štátu aliancie.
Poľsko zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru drony. Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v reakcii na incident oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie.
Už pred dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady sa Spojené štáty pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov, ktoré vyjadruje obavy z prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru a ktoré obviňuje Moskvu z porušenia medzinárodného práva a Charty OSN. Toto vyhlásenie pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki.
Podľa tvrdenia ruského diplomata Varšava nepredložila dôkazy, že by skutočne išlo o ruské zbraňové systémy, drony prileteli z ukrajinského územia. Ruský veľvyslanec uvádzal, že zo záberov z jedného miesta dopadu trosiek možno usudzovať, že išlo o ukrajinskú techniku. Ruské drony podľa neho majú dolet 700 kilometrov a tak vraj nebolo technicky možné, aby sa do Poľska dostali. Moskva podľa neho má záujem o dialóg s Varšavou, pokiaľ vraj ide Poľsku skutočne o upokojenie namiesto zosilňovania napätia.