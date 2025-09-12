Pravda Správy Svet USA pozastavili dialóg s Kosovom: Kurtiho vláda spôsobuje „napätie a nestabilitu“

USA pozastavili dialóg s Kosovom: Kurtiho vláda spôsobuje „napätie a nestabilitu“

Spojené štáty pozastavili dialóg o posilnení ekonomických a diplomatických vzťahov s Kosovom pre obavy, že niektoré kroky dočasnej vlády vyvolávajú „napätie a nestabilitu“ v regióne. Informovalo o tom americké veľvyslanectvo v Prištine, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.

12.09.2025 23:19
kurti Foto: ,
Kosovský premiér Albin Kurti prichádza do srebrenického Pamätného centra pri príležitosti 30. výročia masakru v Potočari v Bosne v piatok 11. júla 2025.
Ambasáda nespresnila, ktoré konkrétne kroky stoja za rozhodnutím, no Washington predtým obvinil úradujúceho predsedu vlády Albina Kurtiho z vyostrovania napätia vo väčšinovo Srbmi obývanej severnej časti Kosova a zo zdržiavania budovania nových inštitúcií po parlamentných voľbách vo februári.

„Spojené štáty na neurčito pozastavili plánovaný strategický dialóg s Kosovom z dôvodu obáv z krokov dočasnej vlády, ktoré zvyšujú napätie a nestabilitu,“ vyhlásilo americké veľvyslanectvo. „Nedávne kroky a vyhlásenia dočasného premiéra Kurtiho ohrozili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť za mnoho rokov,“ dodalo.

Kosovská vláda v reakcii na to uviedla, že je odhodlaná v regióne podporovať mier a stabilitu. „Vítame aj kritiku. Ak je konkrétna, vynakladáme všetko úsilie, aby sme naše kroky zlepšili a napravili,“ uviedla.

Agentúra Reuters uvádza, že Spojené štáty sú najväčším politickým i finančným podporovateľom Kosova a piatkové rozhodnutie signalizuje nový najnižší bod vo vzájomných vzťahoch. Európska únia pre podnecovanie etnického napätia na severe krajiny uvalila v roku 2023 na Kosovo sankcie.

Kurtiho strana Vetëvendosje (Sebaurčenie – VV) vyhrala februárové parlamentné voľby, ale nepodarilo sa jej zaistiť si väčšinu ani nájsť koaličného partnera na vytvorenie vlády.

